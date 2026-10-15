Η Βρετανία στέλνει πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο αντιμετωπίζει έλλειψη Patriot

Η Βρετανία προχωρά στην αποστολή επιπλέον πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις δυνατότητες του Κιέβου απέναντι στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, καθιστώντας την πιο εκτεθειμένη σε ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις.

Νέα στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία

Η Βρετανία στέλνει στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow, όπως μετέδωσε το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η αποστολή αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ουκρανικής επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και οι δυτικοί σύμμαχοι αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τη στρατιωτική υποστήριξή τους.

Οι πύραυλοι Storm Shadow είναι πύραυλοι κρουζ που επιτρέπουν την προσβολή στόχων σε μεγάλη απόσταση και χρησιμοποιούνται για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και άλλων στόχων υψηλής αξίας. Η βοήθεια αυτή κρίνεται σημαντική για την αντιμετώπιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας και των επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές.

Συνάντηση Ζελένσκι – Μπέρναμ στο Λονδίνο

Η απόφαση για περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την Τετάρτη, όπου η Βρετανία επαναβεβαίωσε την υποστήριξή της προς το Κίεβο.

Η ανακοίνωση της πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας έρχεται σε μια περίοδο επιδείνωσης των σχέσεων της Ουκρανίας με την Ουάσιγκτον. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπέρναμ ανακοίνωσε την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας, τονίζοντας τη δέσμευση της χώρας του απέναντι στην Ουκρανία.

Η κρίσιμη έλλειψη πυραύλων Patriot

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό δίκτυο CNN μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την κατάσταση, ότι η Ουκρανία έχει εξαντλήσει τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας Patriot. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χώρα να είναι πλέον πιο ευάλωτη σε επιθέσεις με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σχεδόν όλοι οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι στην τελευταία επίθεση δεν αναχαιτίστηκαν λόγω της έλλειψης των συγκεκριμένων πυρομαχικών. Η κατάσταση αυτή περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες προστασίας κρίσιμων υποδομών και αστικών κέντρων απέναντι σε βαλλιστικές επιθέσεις.

Επιπτώσεις στην άμυνα της Ουκρανίας

Η έλλειψη πυραύλων Patriot καθιστά την ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων εντονότερη, καθώς η διεθνής ζήτηση για συστήματα και πυραύλους αεράμυνας αυξάνεται. Η αδυναμία αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων δημιουργεί ένα κενό στην αεράμυνα της Ουκρανίας, αφήνοντας ευάλωτες τις πόλεις και τις υποδομές της.

Η νέα αποστολή των Storm Shadow από τη Βρετανία, αν και ενισχύει την επιθετική ικανότητα της Ουκρανίας, δεν επιλύει το πρόβλημα στην αεράμυνα. Οι δυτικοί σύμμαχοι συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τη στρατιωτική υποστήριξή τους, προσαρμοζόμενοι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του Κιέβου.

Διπλές ανάγκες του Κιέβου

Οι δύο αυτές εξελίξεις αναδεικνύουν τις διαφορετικές, αλλά εξίσου κρίσιμες, ανάγκες του Κιέβου στο πεδίο της μάχης. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ανάγκη για ενίσχυση της δυνατότητας πληγμάτων κατά ρωσικών στόχων, κάτι που επιτυγχάνεται με τους πυραύλους Storm Shadow.

Από την άλλη πλευρά, είναι επιτακτική η εξασφάλιση επαρκών πυρομαχικών για την προστασία των ουκρανικών πόλεων και υποδομών από τις ρωσικές επιθέσεις. Η ισορροπία μεταξύ επιθετικών και αμυντικών δυνατοτήτων παραμένει ένα κεντρικό ζήτημα για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit