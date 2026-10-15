Η απάντηση Ζελένσκι στη Λεπέν για την περικοπή βοήθειας στην Ουκρανία: «Ανταποδίδουμε παρέχοντας ασφάλεια»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε στις δηλώσεις της Γαλλίδας ακροδεξιάς υποψήφιας για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει εκφράσει την πρόθεση να περικόψει την οικονομική βοήθεια προς τη χώρα του εάν εκλεγεί. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ευρώπη επωφελείται από την Ουκρανία, καθώς η χώρα ανταποδίδει παρέχοντας ασφάλεια και πολύτιμη εμπειρία. Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε συνέντευξη στους Financial Times, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος ανέλυσε τα οφέλη της στήριξης προς το Κίεβο.

Η θέση της Μαρίν Λεπέν για την Ουκρανία

Η Μαρίν Λεπέν έχει επανειλημμένα δηλώσει πως θα σταματήσει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας τον επόμενο χρόνο. Η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού, η οποία αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει εκφράσει αυτή τη θέση ως μέρος της πολιτικής της ατζέντας.

Παρά την πρόθεσή της για περικοπή της οικονομικής βοήθειας, η Λεπέν άφησε να εννοηθεί ότι η Γαλλία θα μπορούσε να συνεχίσει να εκπαιδεύει τον στρατό της Ουκρανίας. Επιπλέον, δήλωσε πως θα μπορούσε να παρέχει μη οικονομική βοήθεια, διαφοροποιώντας έτσι τις μορφές στήριξης που θα προσέφερε η χώρα της προς το Κίεβο.

Η απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Απαντώντας στην υπόσχεση της Μαρίν Λεπέν, ο πρόεδρος Ζελένσκι έστειλε ένα σαφές μήνυμα, τονίζοντας ότι η Ευρώπη επωφελείται από την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, δήλωσε στους Financial Times: «Η Ουκρανία θα ανταποδώσει με την ασφάλεια. Είναι ασφάλεια και εμπειρία, το τίμημα δεν είναι τόσο υψηλό όσο οι ζωές των ανθρώπων, γι’ αυτό πιστεύω ότι η κυρία Λεπέν δεν είναι βαθιά [εξοικειωμένη] με ορισμένες λεπτομέρειες».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε με έμφαση: «Εμείς δίνουμε πίσω και αυτό είναι πολύ σημαντικό». Μέσα από αυτή τη δήλωση, ο Ζελένσκι προσπάθησε να αναδείξει την αμοιβαία σχέση και τα οφέλη που προκύπτουν για την Ευρώπη από τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, πέρα από την καθαρά οικονομική διάσταση.

Τα οφέλη για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις και οι αμυντικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, επωφελούνται σημαντικά από την εμπειρία που αποκτά η Ουκρανία στο πεδίο της μάχης. Αυτή η εμπειρία, όπως τόνισε, συμβάλλει στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας και τεχνογνωσίας των ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε αυτή τη σχέση ως «win-win», δηλαδή μια κατάσταση όπου και οι δύο πλευρές βγαίνουν κερδισμένες. Η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων από τις πραγματικές συνθήκες του πολέμου προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα και βελτιώσεις στις αμυντικές τεχνολογίες και στρατηγικές.

Το σύστημα αεράμυνας SAMP/T και η γαλλική βιομηχανία

Στο πλαίσιο των επιχειρημάτων του, ο Ζελένσκι ανέφερε ως παράδειγμα το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T. Υποστήριξε ότι η Λεπέν θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, διότι αυτό βοηθά το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, να γίνει πιο αποτελεσματικό.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξήγησε ότι έχουν γίνει πολλές διαφορετικές αλλαγές στο σύστημα SAMP/T σε συνεργασία με τους Γάλλους, καθώς οι τελευταίοι είδαν πώς λειτουργούσε και πώς λειτουργεί πλέον υπό πραγματικές συνθήκες. Αυτή η πρακτική εφαρμογή και οι προσαρμογές συμβάλλουν στην εξέλιξη και βελτίωση της τεχνολογίας.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «η γαλλική βιομηχανία μόνο κερδίζει με αυτές τις τεχνολογίες, τη συνεργασία, τη συμπαραγωγή». Αυτό υποδηλώνει ότι η στήριξη προς την Ουκρανία δεν είναι απλώς μια παροχή βοήθειας, αλλά μια επένδυση που αποφέρει οφέλη και στην αμυντική βιομηχανία της Γαλλίας, μέσω της ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της.

Χιούμορ και πολιτική

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκλεισε τις δηλώσεις του με μια νότα χιούμορ, λέγοντας: «Δεν θα την ψηφίσω… επειδή είμαι Ουκρανός». Αυτή η αστεία παρατήρηση προσέθεσε μια προσωπική πινελιά στην απάντησή του προς τη Γαλλίδα υποψήφια, διατηρώντας παράλληλα τον σοβαρό τόνο των επιχειρημάτων του σχετικά με τη σημασία της διεθνούς στήριξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki