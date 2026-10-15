Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο, ο Ζελένσκι τερματίζει την «ενεργειακή εκεχειρία» Τραμπ

Η Ουκρανία έπληξε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου την Πέμπτη, μετά τη δήλωση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι το Κίεβο «σταμάτησε» να υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακούς στόχους. Η συγκεκριμένη εκεχειρία είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η υπομονή της Ουκρανίας φέρεται να έχει εξαντληθεί, οδηγώντας σε αυτή την κίνηση.

Επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο και δηλώσεις Ζελένσκι

Την Πέμπτη, ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου. Η ενέργεια αυτή ακολούθησε τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Ουκρανία δεν υποστηρίζει πλέον την κατάπαυση του πυρός που αφορούσε επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, που δημοσιεύθηκε επίσης την Πέμπτη, ο Ζελένσκι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το μπλοκάρισμα (στην επίθεση σε διυλιστήρια) έχει λήξει. Τελειώσαμε». Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί την επίσημη αποχώρηση του Κιέβου από την «ενεργειακή εκεχειρία» που είχε προταθεί.

Η «ενεργειακή εκεχειρία» του Ντόναλντ Τραμπ

Η κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακούς στόχους είχε ανακοινωθεί αιφνιδιαστικά την Κυριακή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, το Κίεβο ανέστειλε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατηγορήσει αυτές τις επιθέσεις για την αύξηση των τιμών του ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές, υποστηρίζοντας την ανάγκη για παύση τους.

Ρωσικές επιθέσεις και η εξάντληση της υπομονής του Κιέβου

Παρά την αναστολή των ουκρανικών επιθέσεων, τις επόμενες ημέρες η Ρωσία εξαπέλυσε «βροχή» θανατηφόρων επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μεταξύ των στόχων ήταν και ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως σταθμοί παραγωγής ενέργειας, γεγονός που προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Αυτές οι επιθέσεις οδήγησαν στην εξάντληση της υπομονής της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι δεν έχουν λάβει τις συνήθεις προειδοποιήσεις από τους Δυτικούς συμμάχους σχετικά με τους εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους.

Το ζήτημα του Starlink και οι δηλώσεις Μασκ

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ξεκαθάρισε επίσης την πεποίθησή του ότι οι αλλαγές στην ικανότητα της στρατιωτικής έκδοσης των υποδοχέων Starlink της SpaceX αυτή την εβδομάδα, οι οποίες περιόρισαν την ικανότητα της Ουκρανίας να τους χρησιμοποιεί για τον χειρισμό των drones της, ήταν μια πολιτική απόφαση. «Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα, ήταν η βούληση», δήλωσε στους Financial Times.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη νύχτα, ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, δήλωσε ότι η χρήση της στρατιωτικής έκδοσης του Starlink, γνωστής ως Starshield, εξαρτάται τελικά από τον Τραμπ, ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μασκ έγραψε πως «τα συστήματα Starshield ανήκουν και ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οποιαδήποτε όρια στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον Πρόσιεδρο».

Εμβάθυνση της ρήξης Κιέβου-Ουάσινγκτον

Η απόφαση του Ζελένσκι να απομακρυνθεί από την απαίτηση του Τραμπ να σταματήσει η Ουκρανία τις επιθέσεις σε διυλιστήρια, κινδυνεύει να εμβαθύνει τη μεγαλύτερη ρήξη μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Αν και ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την κατάπαυση του πυρός ως απαίτηση τόσο για τη Μόσχα όσο και για το Κίεβο, τα δημόσια σχόλιά του έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια. Είχε δηλώσει το Σαββατοκύριακο ότι αυτές οι επιθέσεις «καλύτερα να σταματήσουν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει από καιρό μια τεταμένη σχέση με τον Ζελένσκι, έχοντας τον επιπλήξει στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο του 2025. Η απότομη στροφή του εναντίον του Κιέβου τις τελευταίες ημέρες δεν έχει προηγούμενο, ενώ αρχικά είχε εξοργίσει την Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki