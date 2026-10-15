Πετρελαιοφόρο φλέγεται στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε ο ιρανικός στρατός

Ο ιρανικός στρατός προέβη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με ένα σημαντικό θαλάσσιο περιστατικό που έλαβε χώρα στα ύδατα της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν, ένα πετρελαιοφόρο πλοίο φλέγεται αυτή τη στιγμή στο ανατολικό τμήμα των Στενών του Ορμούζ. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο πλοίο φέρεται να παραβίαζε τους ισχύοντες κανόνες ναυσιπλοΐας, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

Η είδηση για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο ανακοινώθηκε από τον ιρανικό στρατό. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα σε μια κρίσιμη θαλάσσια περιοχή, συγκεκριμένα στο ανατολικό τμήμα των Στενών του Ορμούζ. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ήταν αυτά που μετέδωσαν την επίσημη ανακοίνωση, ενημερώνοντας για την εξέλιξη.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς από εκεί διέρχεται ένα μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου. Η παρουσία ενός φλεγόμενου πετρελαιοφόρου σε αυτή την περιοχή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες ασφαλείας και τους κανονισμούς.

Κατηγορίες για παραβίαση κανόνων ναυσιπλοΐας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού, το πετρελαιοφόρο που φλέγεται χαρακτηρίστηκε ως πλοίο που «παραβίαζε τους κανόνες». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι οι ενέργειες του πλοίου δεν ήταν σύμφωνες με το καθορισμένο πλαίσιο των θαλάσσιων κανόνων που ισχύουν στην περιοχή.

Επιπλέον, η ανακοίνωση του στρατού προσθέτει ότι το πλοίο «ενήργησε παράνομα». Αυτή η κατηγορία υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των ενεργειών του πετρελαιοφόρου, πέρα από μια απλή παράβαση, θέτοντας ζήτημα νομιμότητας των δραστηριοτήτων του.

Απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην ανακοίνωση του ιρανικού στρατού αφορά την κατάσταση των συστημάτων εντοπισμού του πλοίου. Συγκεκριμένα, δηλώθηκε ότι το πετρελαιοφόρο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού του, μια ενέργεια που θεωρείται ασυνήθιστη για πλοία που κινούνται σε διεθνή ύδατα και ειδικά σε πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς.

Η απενεργοποίηση αυτών των συστημάτων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την παρακολούθηση των πλοίων, συνδέεται άμεσα με τον χαρακτηρισμό των ενεργειών του πλοίου ως παράνομων και ως παραβίαση των κανόνων, όπως αναφέρθηκε στην επίσημη δήλωση του στρατού.

Προσπάθεια διέλευσης από περιοχή περιορισμένης πρόσβασης στον Κόλπο του Ομάν

Η ανακοίνωση του ιρανικού στρατού παρείχε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία και τον σκοπό του πλοίου. Αναφέρθηκε ότι το πετρελαιοφόρο επιχειρούσε να διέλθει από μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως περιορισμένης πρόσβασης. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εντός του Κόλπου του Ομάν.

Ο Κόλπος του Ομάν αποτελεί μια θαλάσσια έκταση που συνδέεται με τα Στενά του Ορμούζ και είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη ναυσιπλοΐα. Η προσπάθεια του πλοίου να περάσει από μια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, σε συνδυασμό με την απενεργοποίηση των συστημάτων εντοπισμού και τις κατηγορίες για παράνομες ενέργειες, συνθέτει την εικόνα του περιστατικού όπως αυτή περιγράφηκε από τις ιρανικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki