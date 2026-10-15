Τα «Κίτρινα Γιλέκα» ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους μαθητές στη Γαλλία

Εκατοντάδες διαδηλώσεις έχουν ανακοινωθεί για το Σάββατο στη Γαλλία, σηματοδοτώντας την επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων» στους δρόμους. Το κίνημα, που σάρωσε τη χώρα το 2018 και το 2019, ενώνει τις δυνάμεις του με μαθητές λυκείου και φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος ζωής και τον πληθωρισμό ρεκόρ.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι το «κίνημα των μαθητών λυκείου» μετατρέπεται σε «κίνημα αστικής βίας», υπογραμμίζοντας την ανησυχία των αρχών για την κλιμάκωση των κοινωνικών εντάσεων, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Η επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων»

Τα «Κίτρινα Γιλέκα», το μεγάλο κοινωνικό κίνημα που εμφανίστηκε μετά την άνοδο του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην εξουσία, ανακοίνωσαν εκατοντάδες διαδηλώσεις για το μεθαύριο Σάββατο. Στόχος τους είναι να «επιστρέψουν στους δρόμους», εκμεταλλευόμενοι το κύμα οργής που επικρατεί μεταξύ μαθητών λυκείου και φοιτητών.

Επί εβδομάδες, εκκλήσεις για την επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων» στις 17 Οκτωβρίου κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκκλήσεις αυτές διογκώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, τροφοδοτούμενες από την οργή των μαθητών λυκείου που απαιτούν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση.

Το κίνημα των μαθητών και η «αστική βία»

Το κίνημα αμφισβήτησης, το οποίο ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Παρισιού, έχει επεκταθεί σε όλη τη Γαλλία. Μαθητές, φοιτητές και ορισμένα συνδικάτα έχουν ενωθεί, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί εξέφρασε την άποψη ότι το «κίνημα των μαθητών λυκείου» μετατρέπεται πλέον σε «κίνημα αστικής βίας». Αυτή η πιθανή «σύγκλιση αγώνων» είναι κάτι που φοβούνται οι αρχές, καθώς έρχεται σε ένα φόντο υψηλών κοινωνικών εντάσεων.

Το φόντο των κοινωνικών εντάσεων και ο πληθωρισμός

Οι κοινωνικές εντάσεις στη Γαλλία τροφοδοτούνται από τον πληθωρισμό, ο οποίος έφτασε το 3,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Η χώρα, η οποία χαρακτηρίζεται ως υπερχρεωμένη, παρακολουθείται στενά από τις χρηματαγορές, ενώ η μείωση της αγοραστικής δύναμης αποτελεί βασικό παράγοντα της γενικευμένης δυσαρέσκειας.

Πολιτικές διαστάσεις και η έκκληση για ενότητα

Από πολιτική άποψη, το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) ζητά αυτή τη «σύγκλιση» εδώ και εβδομάδες, ελπίζοντας να επωφεληθεί από αυτήν. Στις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, η Μαρίν Λεπέν, η ακροδεξιά υποψήφια, προηγείται.

Σήμερα, οι κύριες οργανώσεις νεολαίας, οι οποίες διαδηλώνουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου για καλύτερες συνθήκες μάθησης και κατά της πλατφόρμας εισαγωγής στα πανεπιστήμια Parcoursup, κάλεσαν τον κόσμο να συμμετάσχει στην κινητοποίηση. Μια διαδικτυακή έκκληση με τίτλο «Κίτρινα Γιλέκα και Νεολαία» προτρέπει διάφορες κοινωνικές ομάδες να ενωθούν στα αιτήματά τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα «Κίτρινα Γιλέκα», η Γενιά Ζ, οι «Αγανακτισμένοι», αγρότες, πυροσβέστες, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ακτιβιστές για το κλίμα, κάτοικοι μειονεκτουσών συνοικιών και συνταξιούχοι.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης

Η λίστα των αιτημάτων που περιλαμβάνονται στην έκκληση επιχειρεί να συμπεριλάβει όλο τον θυμό της κοινωνίας. Ζητείται αύξηση του κόστους ζωής, ιδίως των τιμών των καυσίμων, πάγωμα των επιδομάτων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Επίσης, εκφράζεται κριτική για την αστυνομική καταστολή και για μια δημοκρατία όπου «ψηφίζουμε κάθε πέντε χρόνια και τον υπόλοιπο χρόνο πρέπει απλά να σιωπούμε». Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη το κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών, η έλλειψη εκπαιδευτικών, η απόρριψη του Parcoursup και η καταγγελία του καπιταλισμού που «εκμεταλλεύεται τη ζωή». Σχετικά με τον συντονισμό, αναφέρθηκε: «Δεν συντονιστήκαμε εκ των προτέρων με άλλες προσωπικότητες».

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki