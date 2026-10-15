Δύο νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές από σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη

Η Κωνσταντινούπολη επλήγη από σφοδρή κακοκαιρία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και την πρόκληση εκτεταμένων καταστροφών. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες, εγκλωβισμούς πολιτών και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις σε ολόκληρη την πόλη.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, ενώ σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, δημιουργώντας μια χαοτική κατάσταση. Συνεργεία διάσωσης επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες.

Θανατηφόρα περιστατικά και εκτεταμένες καταστροφές

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κωνσταντινούπολη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις μεταμόρφωσαν τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, ενώ σπίτια και επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης πλημμύρισαν.

Συνεργεία διάσωσης κλήθηκαν να επιχειρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς πολλοί πολίτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Η σφοδρότητα των φαινομένων οδήγησε σε δύο θανατηφόρα περιστατικά σε διαφορετικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης, με θύματα έναν 34χρονο άνδρα και ένα 14χρονο αγόρι.

Ο τραγικός θάνατος του 34χρονου στο Σαρίγερ

Ένα από τα θύματα της κακοκαιρίας ήταν ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Αγιάζαγά του Σαρίγερ. Το περιστατικό συνέβη όταν ο άνδρας προσπάθησε να διασχίσει έναν πλημμυρισμένο δρόμο.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Παρά την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο, ο 34χρονος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμα θύμα στον απολογισμό της κακοκαιρίας.

Ηλεκτροπληξία μοιραία για 14χρονο στο Φατίχ

Το δεύτερο τραγικό περιστατικό αφορά ένα 14χρονο αγόρι που έχασε τη ζωή του στην περιοχή Φατίχ. Ο θάνατος του παιδιού επήλθε από ηλεκτροπληξία, όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα σε σημείο όπου είχαν λιμνάσει νερά λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, το 14χρονο παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που πάτησε σε μία λακκούβα. Μεταφέρθηκε αναίσθητο στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα.

Προβλήματα στις μετακινήσεις και διασώσεις πολιτών

Η ένταση των βροχοπτώσεων προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, καθιστώντας αδύνατη την κυκλοφορία των οχημάτων και προκαλώντας εγκλωβισμούς. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό στην περιοχή Εσενιούρτ, όπου μία γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, αλλά διασώθηκε από πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο.

Επιπλέον, στην περιοχή Αγιάζαγά του Σαρίγερ, οχήματα παρασύρθηκαν από την ορμή των υδάτων, αναδεικνύοντας το μέγεθος των καταστροφών. Πολλά σπίτια και επιχειρήσεις βρέθηκαν κάτω από το νερό, με τα συνεργεία διάσωσης να εργάζονται αδιάκοπα για την παροχή βοήθειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται

Πέρα από τα δύο θανατηφόρα περιστατικά, ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, ενημέρωσε ότι τρεις πολίτες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πόλης. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις δηλώσεις του νομάρχη, η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο, γεγονός που αποτελεί μία μικρή ανακούφιση μέσα στην τραγωδία που έπληξε την πόλη.

Με πληροφορίες από: News.gr