Νέα μέτρα για τα καύσιμα: Πόσα κερδίζουν οι καταναλωτές και πόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός της θέρμανσης

Η κυβέρνηση προχώρησε σε νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες φέρνουν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2026-2027. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ελάφρυνση των καταναλωτών, προσφέροντας έως και 400 ευρώ λιγότερα για 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και εκπτώσεις στην αντλία για τα καύσιμα κίνησης. Το όφελος είναι διπλό για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του επιδόματος, καθώς εκτός από τις χαμηλότερες τιμές θα λάβουν και αυξημένη οικονομική ενίσχυση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης και οι νέες τιμές

Η μεγαλύτερη παρέμβαση αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Χωρίς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, η εκτιμώμενη μέση τιμή εκκίνησης θα διαμορφωνόταν στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Με την εφαρμογή της επιδότησης των 20 λεπτών από το κράτος και την ισόποση έκπτωση των 20 λεπτών από τα διυλιστήρια, η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο.

Ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων, η μέση τιμή λιανικής αναμένεται να υποχωρήσει στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, η τιμή στην αντλία ενδέχεται να κινηθεί μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου και την περιοχή προμήθειας. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 1,35 ευρώ το λίτρο.

Σύγκριση με πέρυσι: Η επιβάρυνση παραμένει

Παρά τις νέες παρεμβάσεις, η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι. Στις 15 Οκτωβρίου 2025, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν περίπου 1,12 ευρώ το λίτρο. Φέτος, ακόμη και με τις επιδοτήσεις, το πετρέλαιο θα είναι ακριβότερο κατά 43 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή περίπου 38%, σε σχέση με την περσινή εκκίνηση.

Η πραγματική επιβάρυνση γίνεται πιο κατανοητή μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Για την αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, το κόστος φέτος ανέρχεται σε 1.550 ευρώ, έναντι 1.120 ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας διαφορά 430 ευρώ. Αντίστοιχα, για 1.500 λίτρα, ένα νοικοκυριό θα πληρώσει 2.325 ευρώ φέτος, έναντι 1.680 ευρώ πέρυσι, δηλαδή ακριβότερα κατά 645 ευρώ.

Το αυξημένο επίδομα θέρμανσης και οι δικαιούχοι

Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται φέτος κατά 30%, καλύπτοντας πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και άλλα επιλέξιμα καύσιμα. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης, ενώ περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.

Η αύξηση του επιδόματος περιορίζει ένα μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης. Για παράδειγμα, μια οικογένεια που πέρυσι αγόρασε 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης με κόστος 1.120 ευρώ και έλαβε επίδομα 300 ευρώ, είχε καθαρό κόστος 820 ευρώ. Φέτος, εάν αγοράσει την ίδια ποσότητα προς 1,55 ευρώ και δικαιούται αυξημένο επίδομα 390 ευρώ, το καθαρό κόστος ανεβαίνει στα 1.160 ευρώ, δηλαδή 340 ευρώ περισσότερα από πέρυσι. Αντίστοιχα, ένα νοικοκυριό που αγοράζει 1.500 λίτρα και δικαιούται επίδομα 500 ευρώ, αυξημένο φέτος στα 650 ευρώ, θα επιβαρυνθεί τελικά με 495 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Ελαφρύνσεις στα καύσιμα κίνησης

Οι ελαφρύνσεις με τα νέα μέτρα επεκτείνονται και στα καύσιμα κίνησης. Για το ντίζελ κίνησης, η κρατική επιδότηση είναι 15 λεπτά ανά λίτρο, στην οποία προστίθενται 5 λεπτά από τα διυλιστήρια, διαμορφώνοντας τη συνολική παρέμβαση στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Αυτή η επιδότηση είχε ήδη ενεργοποιηθεί για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και διατηρείται στο ίδιο επίπεδο.

Στην απλή αμόλυβδη, προβλέπεται κρατική επιδότηση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία θα εφαρμοστεί από τις 17 Οκτωβρίου. Από την ίδια ημερομηνία, καταργείται η ισόποση έκπτωση που εφάρμοζαν τα διυλιστήρια. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια, με το όφελος να φτάνει άμεσα στον καταναλωτή. Ωστόσο, το όφελος εξαρτάται από την ποσότητα που προμηθεύεται ο οδηγός, και η τελική τιμή επηρεάζεται και από τις μεταβολές της διεθνούς αγοράς, επομένως δεν προκύπτει κάποια εγγυημένη συνολική αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, News.gr