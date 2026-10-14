Υπερχείλιση ποταμού στα Ψαχνά Εύβοιας: Τα νερά έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών

Εκτεταμένα προβλήματα αντιμετωπίζει η Εύβοια, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή. Στα Ψαχνά, ο τοπικός ποταμός υπερχείλισε, με αποτέλεσμα τα νερά να φτάσουν μέχρι τις αυλές των σπιτιών, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για τους κατοίκους. Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις και έχουν ζητήσει την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις πληγείσες ζώνες.

Η υπερχείλιση του ποταμού και οι συνέπειες στα Ψαχνά

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Εύβοια είχε ως άμεση συνέπεια την υπερχείλιση του ποταμού στην περιοχή των Ψαχνών. Οι ορμητικοί όγκοι νερού, που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, έφτασαν μέχρι τις αυλές των κατοικιών, όπως καταδεικνύουν και τα ντοκουμέντα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Η εικόνα των πλημμυρισμένων αυλών προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Παρότι τα νερά πλησίασαν επικίνδυνα τις οικίες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές εντός των κατοικιών. Ο μηχανισμός αντιμετώπισης εκτάτων αναγκών παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, καθώς, παρόλο που τα καιρικά φαινόμενα βαίνουν προς ύφεση, δεν έχουν υποχωρήσει πλήρως. Η παρακολούθηση της κατάστασης είναι συνεχής, με τις αρχές να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Προειδοποιήσεις από το 112 και προληπτικές απομακρύνσεις

Η σοβαρότητα της κατάστασης στην Εύβοια οδήγησε στην έκδοση προειδοποίησης από το 112, η οποία εκδόθηκε από το μεσημέρι της Τετάρτης. Αυτή η προειδοποίηση αποσκοπούσε στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η κακοκαιρία και στην προτροπή για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Επιπλέον, ένα νεότερο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αφορούσε συγκεκριμένα την περιοχή των Ψαχνών. Με αυτό το μήνυμα, ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή, με κατεύθυνση προς την Αρτάκη. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των κατοίκων, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι από την εξέλιξη των πλημμυρικών φαινομένων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα στον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων

Τα σημαντικότερα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Εύβοια καταγράφονται στον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων. Η περιοχή αυτή έχει πληγεί ιδιαίτερα, με την είσοδο των Ψαχνών, από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας, να είναι ένα από τα σημεία που επλήγησαν περισσότερο. Οι πλημμύρες έχουν δημιουργήσει δυσκολίες στην κυκλοφορία και στην πρόσβαση.

Οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και συντονισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας στον Δήμο. Η έκταση των προβλημάτων καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση και τις άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα και να προστατευθούν οι περιουσίες των κατοίκων.

Ζημιές σε καλλιέργειες και οδικό δίκτυο στην Κεντρική Εύβοια

Πέρα από την περιοχή των Ψαχνών, η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και στην Κεντρική Εύβοια. Μεγάλοι όγκοι νερού, που συσσωρεύτηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή καλλιεργειών, πλήττοντας την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πλημμυρών στις περιουσίες τους.

Παράλληλα, το οδικό δίκτυο σε αρκετά σημεία της Κεντρικής Εύβοιας υπέστη φθορές, καθιστώντας την κίνηση των οχημάτων δύσκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη. Για τον λόγο αυτό, χρειάστηκε αυξημένη προσοχή τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους οδηγούς που κινούνται στους δρόμους της περιοχής. Η κατάσταση απαιτεί προσεκτικές μετακινήσεις, καθώς οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας είναι ορατές σε ένα ευρύ φάσμα της Κεντρικής Εύβοιας.

Με πληροφορίες από: Reader