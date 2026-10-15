Η παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το φιάσκο του MAGA Freedom Fest και οι αποκαλύψεις που οδήγησαν στην αποχώρηση

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, υπέβαλε την παραίτησή της έπειτα από μια σειρά αποκαλύψεων που την έφεραν στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής επικαιρότητας. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή της φέρεται να ξεκίνησε με την ακύρωση του MAGA Freedom Fest τον Σεπτέμβριο του 2026, γεγονός που πυροδότησε ένα κύμα αποκαλύψεων σχετικά με τις οικονομικές της συναλλαγές και τη συμπεριφορά της.

Πρωταγωνιστής σε αυτή την εξέλιξη αναδείχθηκε ο επιχειρηματίας Έρικ Ντίτερς, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέβαλε καθοριστικά στην παραίτηση της Γκιλφόιλ, φέρνοντας στο φως ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο.

Η αρχή του τέλους και ο ρόλος του Έρικ Ντίτερς

Η ακύρωση του MAGA Freedom Fest, τον Σεπτέμβριο του 2026, σηματοδότησε την αφετηρία για μια σειρά αποκαλύψεων που οδήγησαν, λίγες εβδομάδες αργότερα, στην παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ο Έρικ Ντίτερς, 63 ετών, επιχειρηματίας από το Κεντάκι, πρώην δικηγόρος, συντηρητικός σχολιαστής και πρώην πολιτευτής των Ρεπουμπλικανών, βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Ο Ντίτερς, ο οποίος υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη προεκλογική εκστρατεία του το 2016 στις ΗΠΑ, φέρεται να είναι ο άνθρωπος που «παραίτησε» την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκαλύπτοντας ένα οικονομικό σκάνδαλο, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην Wall Street Journal.

Οι στενές σχέσεις και οι οικονομικές συναλλαγές

Ο Έρικ Ντίτερς είχε αναπτύξει επί σειρά ετών στενές σχέσεις με πρόσωπα του κινήματος MAGA. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Έρικ Τραμπ και άλλοι παράγοντες της αμερικανικής συντηρητικής παράταξης. Παράλληλα, ο Ντίτερς ήταν ο διοργανωτής του Freedom Fest, μιας εκδήλωσης με φιλοτραμπικό χαρακτήρα, η οποία ξεκίνησε το 2021.

Στην πρώτη διοργάνωση του Freedom Fest συμμετείχαν η Γκιλφόιλ και η συντηρητική σχολιάστρια Τόμι Λάρεν. Το 2022, η εκδήλωση φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον Έρικ Τραμπ και την Κάντας Όουενς. Η σχέση του Ντίτερς με την Γκιλφόιλ δεν περιοριζόταν μόνο στις πολιτικές και προσωπικές επαφές, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, της είχε καταβάλει περίπου 300.000 δολάρια για ομιλίες και εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις του επί σειρά ετών. Η πλευρά της πρώην πρέσβειρας υποστήριξε αργότερα ότι παρέμενε ανεξόφλητο ποσό για νόμιμες υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί πριν από την υποψηφιότητά της για τη διπλωματική θέση, ισχυρισμό τον οποίο ο Ντίτερς αρνήθηκε.

Το παρασκήνιο της παραίτησης και οι απειλές

Η υπόθεση της παραίτησης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ φαίνεται να απέκτησε στοιχεία θρίλερ, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά δεν θέλησε να αποχωρήσει ομαλά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Daily Beast, η Γκιλφόιλ φέρεται να απείλησε να ανακαλέσει την παραίτησή της λίγες ώρες αφότου την υπέβαλε.

Η πρώην σχολιάστρια του Fox News βρισκόταν σε «κατάσταση πανικού» αφού ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να παραιτηθεί. Ενημερώθηκε με σκληρό τρόπο για την απόλυσή της την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου της Κέιτι Ζακαράια στον Λευκό Οίκο. Αυτή η πολύ δημόσια απόλυση της 57χρονης της προκάλεσε τεράστιο άγχος και την οδήγησε να καλέσει έναν σημαντικό δωρητή του Τραμπ σε κατάσταση απόγνωσης. Συνεργάτες του Τραμπ έμαναν πόσο άσχημα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα ακριβώς τη στιγμή που ο πρόεδρος ανέβαινε στη σκηνή στην Αλάσκα.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε: «Η Κίμπερλι βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, τηλεφωνούσε σε ανθρώπους και έλεγε: “Ίσως να μην παραιτηθώ”. Δεν νομίζω ότι μιλούσε σοβαρά, αλλά χθες το βράδυ ήταν πολύ φορτισμένη. Προσπαθούσε να επεξεργαστεί ό,τι είχε συμβεί — αλλά όχι και πολύ καλά». Ένας δεύτερος αξιωματούλος ανέφερε στο μέσο ενημέρωσης: «Δεν θα έπρεπε να αναγκαστούμε να απολύσουμε την Κίμπερλι σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση — θα έπρεπε να είχε υποβάλει την παραίτησή της πριν από αυτό».

Καταγγελίες, έρευνες και το αίτημα για τον Ατίκ Ντουράνι

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ φέρεται να είχε περάσει τις τελευταίες ημέρες προσπαθώντας να διατηρήσει τη θέση της, καθώς πολλαπλασιάζονταν οι κατηγορίες σχετικά με τις οικονομικές της συναλλαγές και τη συμπεριφορά της ως πρέσβειρα. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε από τον δωρητή του κινήματος MAGA, Έρικ Ντίτερς, να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express ύψους 100.000 δολαρίων χωρίς να αφήσει γραπτά ίχνη, με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβασης σε άτομα του στενού κύκλου του προέδρου.

Η Γκιλφόιλ φέρεται επίσης να ήταν αντικείμενο έρευνας που διεξήγαγε ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η έρευνα αφορούσε καταγγελίες για πολυτελή ταξίδια, ακατάλληλα δώρα και τη συμπεριφορά της απέναντι στο προσωπικό της πρεσβείας. Μέσω του δικηγόρου της, Τζέσι Μπινάλ, η ίδια υποστηρίζει ότι όλες οι οικονομικές συναλλαγές ήταν νόμιμες και, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αρνήθηκε να παραιτηθεί. Όταν όμως ρωτήθηκε ο πρόεδρος για το θέμα, φάνηκε να συμφωνεί ότι οι μέρες της Γκιλφόιλ ήταν μετρημένες.

Η ένταση μεταξύ της Γκιλφόιλ και του Ντίτερς φέρεται να συνδέεται και με την προσπάθεια του επιχειρηματία να εξασφαλίσει ομοσπονδιακή παρέμβαση σε υποθέσεις που αφορούσαν τον χειρουργό Ατίκ Ντουράνι. Ο Ντουράνι έχει διαφύγει στο Πακιστάν και κατηγορείται για περιττές χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, ακόμη και σε παιδιά, καθώς και με εκκρεμότητες που σχετίζονταν με την έκδοσή του, νομικές διαφορές και ασφαλιστικές απαιτήσεις. Ο Έρικ Ντίτερς απαιτεί από την κυβέρνηση Τραμπ την έκδοση στις ΗΠΑ του γιατρού και προειδοποιεί ότι «δεν πρόκειται να σταματήσει να μιλάει» εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του, βάζοντας πλέον στο στόχαστρο ακόμη και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki