Διχασμός στους 27 για τον προϋπολογισμό της ΕΕ ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Η συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό προμηνύεται δύσκολη, καθώς οι «27» εμφανίζονται διχασμένοι. Ενώ 17 χώρες τάσσονται υπέρ της διατήρησης του μπάτζετ στα προτεινόμενα επίπεδα, οι «βόρειοι» διαφωνούν και ζητούν περικοπές. Η ατμόσφαιρα κατά την έναρξη των συζητήσεων χαρακτηρίζεται από απαισιοδοξία για την επίτευξη άμεσης συμφωνίας.

Οι διαφωνίες για το μπάτζετ

Οι συζητήσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν οδηγήσει σε έναν σαφή διαχωρισμό των κρατών μελών σε δύο βασικά στρατόπεδα. Συγκεκριμένα, δεκαεπτά χώρες έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στη διατήρηση του προτεινόμενου μπάτζετ στα σημερινά του επίπεδα, θεωρώντας το απαραίτητο για τις ανάγκες της Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά, οι χώρες που χαρακτηρίζονται ως «βόρειες» έχουν διατυπώσει έντονες διαφωνίες, ζητώντας σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό. Αυτή η διάσταση απόψεων δημιουργεί ένα περίπλοκο σκηνικό ενόψει της Συνόδου Κορυφής, προμηνύοντας δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Οι δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς, κατά την είσοδό του στο κτίριο όπου διεξάγεται η Σύνοδος, δήλωσε ξεκάθαρα στα ΜΜΕ ότι «ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να μειωθεί σημαντικά». Ο ίδιος ανέφερε ότι η πρόταση της Ιρλανδίας «κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», ωστόσο πρόσθεσε ότι «δεν βρίσκεται ακόμη στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε», υποδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω προσαρμογές.

Ο Μερτς εξέφρασε σχεδόν βεβαιότητα ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και διατηρεί την ελπίδα ότι οι ηγέτες θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία έως το τέλος του έτους. Χαρακτηριστικά, προέβλεψε ότι «για τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας μερικά περισσότερα πουκάμισα από ό,τι συνήθως», υπονοώντας σαφώς την προσδοκία για μακρές και επίπονες συζητήσεις που θα απαιτήσουν χρόνο και υπομονή.

Η στάση του Εμανουέλ Μακρόν

Ένα δείγμα της απαισιοδοξίας που επικρατεί σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας ήταν η στάση του Εμανουέλ Μακρόν. Κατά την άφιξή του στο κτίριο της ΕΕ, ο Γάλλος πρόεδρος δεν θέλησε να απευθύνει ούτε μία λέξη στους δημοσιογράφους.

Αντιθέτως, κατευθύνθηκε σχεδόν τρέχοντας προς την αίθουσα του συμβουλίου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δήλωση ή σχόλιο για τις επικείμενες συζητήσεις και τις προοπτικές τους.

Η δυσαρέσκεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η πρόεδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια των ευρωβουλευτών για τις προτεινόμενες περικοπές στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η ίδια δήλωσε ότι οι ευρωβουλευτές δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με τις προτάσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, η κυρία Μέτσολα ανέφερε ότι υπάρχει ενόχληση από το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τους φόρους σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίοι στη γλώσσα των Βρυξελλών είναι γνωστοί ως «ίδιοι πόροι». «Μας εξέπληξε πολύ το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο ζήτημα των ίδιων πόρων», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνάντησης των ηγετών, υπογραμμίζοντας την έλλειψη προόδου σε αυτό το κρίσιμο θέμα.

Η πρόεδος του Κοινοβουλίου τόνισε ότι «εάν δεν κάνετε τίποτα για τους ίδιους πόρους και απλώς προχωρήσετε σε οριζόντιες περικοπές σε όλους τους τομείς, τότε δεν θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι πολίτες μας θα μπορούν να αισθανθούν τη διαφορά». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την ανησυχία ότι οι απλές περικοπές, χωρίς την εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, δεν θα ωφελήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki