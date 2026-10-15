Ο Έλον Μασκ ζητά την αποχώρηση Ζελένσκι, ενώ πληθαίνουν τα ερωτηματικά για την αμερικανική υποστήριξη

Ο Έλον Μασκ επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του να αντικατασταθεί ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη θέση του επικεφαλής της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο που πληθαίνουν τα ερωτηματικά γύρω από την αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο. Παράλληλα, δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Times αναδεικνύει ένα μοτίβο αποχωρήσεων γυναικών υψηλόβαθμων στελεχών από τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Οι δηλώσεις του Έλον Μασκ για τον Ζελένσκι

Ο πολυδισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δήλωσε πως «είναι καιρός να φύγει ο Ζελένσκι». Αυτή η δήλωση έγινε σε μια περίοδο όπου ο αστερισμός των δορυφόρων της εταιρείας του, SpaceX, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, κυρίως για τις επικοινωνίες στο μέτωπο. Ο Μασκ υποστήριξε ότι χωρίς την αποχώρηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «η σφαγή συνεχίζεται».

Τις απόψεις του αυτές τις εξέφρασε στον λογαριασμό του στο X, ο οποίος έχει περισσότερους από 240 εκατομμύρια ακολούθους. Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει ότι υφίσταται περιορισμούς στη χρήση της δορυφορικής υπηρεσίας του επικεφαλής της SpaceX, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη δράση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και της αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου.

Ο ρόλος των δορυφορικών υπηρεσιών της SpaceX

Σχετικά με τους περιορισμούς, ο Έλον Μασκ απάντησε διαβεβαιώνοντας ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση του δικτύου οφείλεται στην αμερικανική κυβέρνηση και όχι στην επιχείρησή του, την SpaceX. Ο πολυδισεκατομμυριούχος έκανε μια διάκριση ανάμεσα στις δύο δορυφορικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία του.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην υπηρεσία Starshield, η οποία προορίζεται για στρατιωτικούς σκοπούς και χρησιμοποιείται από την Ουκρανία για τις επιχειρήσεις στο μέτωπο και την άμυνα της χώρας. Αντίθετα, η υπηρεσία Starlink περιορίζεται αποκλειστικά για πολιτική χρήση. Και οι δύο αυτές υπηρεσίες αποτελούν μέρη του ευρύτερου δορυφορικού συστήματος που έχει αναπτυχθεί από την SpaceX.

Αποχωρήσεις γυναικών από την κυβέρνηση Τραμπ

Στο μεταξύ, η εφημερίδα The New York Times, σε ρεπορτάζ της, επισημαίνει ότι η αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο. Στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, τα υψηλόβαθμα στελέχη που αποχωρούν από την κυβέρνηση, είτε οικειοθελώς είτε αναγκαστικά, είναι συντριπτικά γυναίκες.

Την άνοιξη, τέσσερις από τις οκτώ γυναίκες υπουργικού επιπέδου παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Όλες αυτές οι γυναίκες αντικαταστάθηκαν από άνδρες, με ειδικούς να χαρακτηρίζουν το φαινόμενο εξαιρετικά ασυνήθιστο. Οι γυναίκες που αποχώρησαν ήταν η γενική εισαγγελέας Παμ Μποντί, η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ.

Η περίπτωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν η τελευταία υψηλόβαθμη γυναίκα που αποχώρησε μέσα στη χρονιά, ξάφνιασε ως προς τις λεπτομέρειές της. Η ανακοίνωση έγινε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, κατά την πρώτη ενημέρωση της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Η κ. Γκιλφόιλ κλήθηκε να παραιτηθεί αφότου η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε ότι είχε ζητήσει από έναν δωρητή να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express, ύψους 100.000 δολαρίων, πριν από την ψηφοφορία για την επικύρωση του διορισμού της.

Η κ. Γκιλφόιλ έχει αρνηθεί τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι, παρότι η Γκιλφόιλ «έκανε καλή δουλειά», «δεν μου άρεσε αυτό που διάβασα». Το ρεπορτάζ της Erica L. Green, η οποία καλύπτει τον Λευκό Οίκο για τους New York Times από την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζει την αναγκαστική παραίτηση της κ. Γκιλφόιλ ως μέρος του ευρύτερου μοτίβου.

Το μοτίμο των αποπομπών και η αντίδραση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε επίσης την ιδέα ότι είχε ουσιαστικό δεσμό με την κ. Γκιλφόιλ, η οποία ήταν μία από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του προέδρου και κάποτε ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου. «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου», είπε στους δημοσιογράφους. «Νομίζω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι γυναίκες στον κύκλο του Τραμπ δεν φαίνεται να προκαλούν περισσότερες αντιπαραθέσεις από τους άνδρες. Αντιθέτως, άνδρες διορισμένοι του έχουν επανειλημμένα βρεθεί στο στόχαστρο και έχουν προκαλέσει εκκλήσεις για την απομάκρυνσή τους, όπως ο Κας Πάτελ, διευθυντής του FBI, ο οποίος έχει αναγκαστεί να απαντήσει σε ερωτήματα.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis