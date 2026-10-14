Ο δακτύλιος επέστρεψε στην Αθήνα: Ποιες είναι οι ώρες ισχύος και το πρόστιμο

Ο Δακτύλιος επανήλθε στο κέντρο της Αθήνας, σηματοδοτώντας την επιστροφή των περιορισμών στις μετακινήσεις των οχημάτων. Για τους οδηγούς που εισέρχονται παράνομα στην περιοχή του Δακτυλίου, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται στα 150 ευρώ. Η νέα περίοδος ισχύος του Μικρού Δακτυλίου ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027.

Το πρόστιμο και οι κυρώσεις

Η παράνομη είσοδος στον Δακτύλιο επιφέρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Το άρθρο 108 του ΚΟΚ προβλέπει το ποσό των 150 ευρώ για αυτή την κατηγορία παραβάσεων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την απλή παραβίαση των περιορισμών του Δακτυλίου, δεν προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος οδήγησης ως κύρωση της κατηγορίας Ε2-Α. Ωστόσο, υπάρχει μια ουσιαστική διάκριση: αν ο οδηγός δεν συμμορφωθεί με την υπόδειξη αστυνομικού να σταθμεύσει σε συγκεκριμένο σημείο ή να εγκαταλείψει αμέσως την απαγορευμένη περιοχή, ο νόμος προβλέπει επιπλέον ποινή φυλάκισης έως ένα έτος. Αυτή η ποινική πρόβλεψη συνδέεται αποκλειστικά με τη μη συμμόρφωση στην εντολή του αστυνομικού και όχι αυτόματα με κάθε παράνομη είσοδο στον Δακτύλιο.

Το ωράριο ισχύος του δακτυλίου

Οι περιορισμοί κυκλοφορίας του Δακτυλίου εφαρμόζονται συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, ο Δακτύλιος ισχύει από τις 07:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Την Παρασκευή, οι περιορισμοί ξεκινούν επίσης στις 07:00 το πρωί, αλλά ολοκληρώνονται νωρίτερα, στις 15:00 το μεσημέρι.

Εκτός αυτών των καθορισμένων ωρών, δεν εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος περιορισμός κυκλοφορίας. Επίσης, οι περιορισμοί δεν ισχύουν κατά τις επίσημες αργίες. Μια επιπλέον εξαίρεση αφορά τις ημέρες απεργίας των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η διατύπωση αυτή υπογραμμίζει ότι μια κινητοποίηση σε ένα μόνο μέσο μεταφοράς δεν συνεπάγεται την κατάργηση των περιορισμών μονών-ζυγών για την ημέρα εκείνη.

Το σύστημα των μονών-ζυγών πινακίδων

Ο βασικός κανόνας λειτουργίας του Δακτυλίου στηρίζεται στην ημερομηνία και στο τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων. Τις ζυγές ημερομηνίες, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων των οποίων η πινακίδα λήγει σε 0, 2, 4, 6 ή 8. Αντίστοιχα, τις μονές ημερομηνίες, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με τελευταίο ψηφίο πινακίδας 1, 3, 5, 7 ή 9.

Για παράδειγμα, στις 14 Οκτωβρίου επιτρέπεται η κυκλοφορία των ζυγών οχημάτων, ενώ στις 15 Οκτωβρίου επιτρέπεται η κυκλοφορία των μονών, πάντα εντός του ωραρίου εφαρμογής του Δακτυλίου. Το ψηφίο μηδέν (0) υπολογίζεται στην κατηγορία των ζυγών αριθμών. Το μέτρο αυτό αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, δηλαδή τα επιβατικά Ι.Χ. και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 2,2 τόνους, εφόσον αυτά δεν υπάγονται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις

Από τους περιορισμούς κυκλοφορίας του Δακτυλίου εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες οχημάτων. Αυτές οι εξαιρέσεις διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση αναγκών που κρίνονται απαραίτητες. Για παράδειγμα, τα επιβατικά Ι.Χ. και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 2,2 τόνους υπόκεινται στους περιορισμούς, εκτός αν εμπίπτουν σε αυτές τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένους τύπους οχημάτων ή χρήσεις, όπως αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, από τους περιορισμούς εξαιρούνται τα εκ κατασκευής οχήματα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki