Φωτιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα: Οκτώ ναυτικοί αγνοούνται ανοιχτά της Ρουμανίας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026, στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Ρουμανίας. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να αγνοούνται οκτώ από τους επιβαίνοντες. Συνολικά, στο πλοίο επέβαιναν δώδεκα άτομα, εκ των οποίων οι τέσσερις έχουν εντοπιστεί σώοι και αβλαβείς.

Το περιστατικό με το δεξαμενόπλοιο και οι αγνοούμενοι ναυτικοί

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της 15ης Οκτωβρίου 2026 σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, το οποίο έφερε σημαία Σαν Μαρίνο και ήταν αγκυροβολημένο. Οι αρχές της Ρουμανίας ανακοίνωσαν το συμβάν, επισημαίνοντας την απώλεια των ιχνών οκτώ μελών του πληρώματος.

Από τους δώδεκα ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλοίο, τέσσερις έχουν διασωθεί και είναι σώοι και αβλαβείς. Η Ρουμανική Ναυτική Αρχή δεν έχει δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς, δηλαδή αν το πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με drone ή αν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα που οδήγησε στην πυρκαγιά.

Έρευνα για πιθανή επίθεση με drone σε άλλο δεξαμενόπλοιο

Παράλληλα με το σημερινό περιστατικό, οι ρουμανικές αρχές διερευνούν μια πιθανή επίθεση με drone εναντίον ενός άλλου δεξαμενόπλοιου, του «Yara J», στα ανοικτά των ακτών της χώρας. Το περιστατικό αυτό συνέβη χθες, Τετάρτη, το βράδυ, και αφορούσε ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαϊκών και χημικών προϊόντων με σημαία Νησιών Κομόρες.

Ρουμάνοι διασώστες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στο «Yara J» στα ανοικτά της Σουλίνα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, επεσήμανε ότι το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου κατάφερε να σβήσει μόνο του την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο.

Δηλώσεις του υπουργού Άμυνας και η κατάσταση του «Yara J»

Ο Ράντου Μιρούτα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Digi24 ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό με το «Yara J», ανεξάρτητα από το αν χτυπήθηκε από drone ή όχι. Ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, δεδομένου ότι τέτοιου είδους περιστατικά σημειώνονται στα ρουμανικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο VesselFinder, το «Yara J» είναι ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα. Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο περίπου 8 με 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του καναλιού της Σουλίνα, εντός των ρουμανικών χωρικών υδάτων, εδώ και «αρκετές ημέρες» και είναι άδειο.

Ανησυχία για την αύξηση περιστατικών στη Μαύρη Θάλασσα

Το νέο σοβαρό περιστατικό με τους οκτώ αγνοούμενους έρχεται λίγες ημέρες μετά από επίθεση με drones σε δύο πλοία στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, την Τρίτη, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να βυθιστεί. Από εκείνο το συμβάν, έντεκα ναύτες αγνοούνται μέχρι και σήμερα.

Το γεγονός πως τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί επικίνδυνα τέτοιου είδους περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα, εντείνει τις υποψίες πως και το πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο βρέθηκε στόχος επίθεσης. Από την προηγούμενη εβδομάδα, drones, που φέρονται να εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία, έχουν πλήξει πολλά πλοία στα ανοικτά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Συνολικά, πέντε εμπορικά πλοία έχουν χτυπηθεί στις ακτές των δύο χωρών στη Μαύρη Θάλασσα από τις αρχές Οκτωβρίου, με περίπου 23 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους ή να αγνοούνται.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader