Η ανατροπή στην υπόθεση της 94χρονης Φράνκα στη Φλωρεντία

Μια υπόθεση έξωσης που αφορούσε μια 94χρονη γυναίκα στη Φλωρεντία της Ιταλίας, την κυρία Φράνκα, έλαβε αναπάντεχη τροπή, καθώς η απόφαση ανακλήθηκε μετά από έντονες αντιδράσεις. Η ηλικιωμένη κινδύνευε να χάσει το σπίτι της και να υποστεί σημαντική αύξηση στο ενοίκιό της, σε μια περίοδο που η πόλη αντιμετωπίζει σοβαρή στεγαστική κρίση. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στην κυρία Φράνκα να παραμείνει στην κατοικία της, διατηρώντας το ίδιο ποσό ενοικίου.

Η ιστορία της 94χρονης Φράνκα

Η κυρία Φράνκα, μια 94χρονη χήρα με σοβαρά προβλήματα όρασης και κινητικότητας, ζει στη συνοικία Ριφρέντι της Φλωρεντίας από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Τις προηγούμενες ημέρες, είχε λάβει ειδοποίηση λύσης της μίσθωσης, με την οποία καλούνταν να εγκαταλείψει το σπίτι της έως το τέλος Φεβρουαρίου. Αυτή η ειδοποίηση προκάλεσε άμεσα ανησυχία και κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της ιδιοκτησίας, η ειδοποίηση που έλαβε η 94χρονη ήταν μια τυπική διαδικασία που ακολουθείται κατά τη λήξη μιας μίσθωσης. Παρότι στο έγγραφο αναφερόταν ότι το ακίνητο έπρεπε να παραδοθεί στις 28 Φεβρουαρίου, η δικηγόρος υποστήριξε ότι είχε δοθεί διαβεβαίωση στην κόρη της ηλικιωμένης για την κατάσταση.

Η παρέμβαση και οι αντιδράσεις

Η ιστορία της κυρίας Φράνκα έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στην ιταλική κοινωνία. Η υπόθεση αυτή θύμισε έντονα την περίπτωση της 87χρονης Μαρικάρμεν στην Ισπανία, η οποία επίσης ξεσήκωσε αντιδράσεις για την στεγαστική πολιτική στην Ευρώπη. Η δημοσιοποίηση της κατάστασης της Φράνκα ανάγκασε τους ιδιοκτήτες να επανεξετάσουν την απόφασή τους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή η ανάκληση της απόφασης έξωσης, γνωστοποιήθηκε αργά το βράδυ μέσω της δικηγόρου της ιδιοκτησίας. Αυτή η αλλαγή στάσης ήρθε μετά τις σφοδρές αντιδράσεις και τις παρεμβάσεις τόσο του δημάρχου της Φλωρεντίας όσο και του Περιφερειάρχη Τοσκάνης, οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της αρχικής απόφασης.

Το ζήτημα του ενοικίου

Πέρα από την απειλή της έξωσης, η κυρία Φράνκα αντιμετώπιζε και το ενδεχόμενο μιας σημαντικής αύξησης στο ενοίκιό της. Το ποσό που κατέβαλλε μέχρι πρότινος ανερχόταν στα 450 ευρώ. Ωστόσο, υπήρχε πρόταση για αύξηση του ενοικίου στα 1.200 ευρώ, ένα ποσό που θα καθιστούσε αδύνατη την παραμονή της στο σπίτι.

Η ιδιοκτησία υποστήριξε ότι το νέο ποσό των 1.200 ευρώ ανταποκρινόταν στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Ωστόσο, μετά τις πιέσεις και τις αντιδράσεις, αποφασίστηκε τελικά η ηλικιωμένη να συνεχίσει να πληρώνει το ίδιο ποσό, δηλαδή τα 450 ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι την οικονομική της δυνατότητα να παραμείνει στην κατοικία της.

Το ευρύτερο πρόβλημα των εξώσεων στη Φλωρεντία

Η υπόθεση της κυρίας Φράνκα αναδεικνύει ένα ευρύτερο και σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Φλωρεντία: αυτό των εξώσεων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Corriere Fiorentino, στην πόλη καταγράφεται κατά μέσο όρο μία έξωση κάθε δύο ημέρες, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση της στεγαστικής κρίσης στην περιοχή.

Αντιμετωπίζοντας αυτή την κατάσταση, η σημερινή δημοτική αρχή της Φλωρεντίας έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την ανακούφιση των πολιτών. Από την έναρξη της θητείας της, έχουν διατεθεί 72 κατοικίες μέσω ενός ειδικού καταλόγου που αφορά περιπτώσεις έκτακτης στεγαστικής ανάγκης. Αυτή η διάθεση κατοικιών γίνεται επιπλέον των συνήθων διαδικασιών που ακολουθούνται για την παραχώρηση δημοτικών κατοικιών, δείχνοντας μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος.

Με πληροφορίες από: Reader