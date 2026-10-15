Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά του Ιράν

Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έχει καταστρώσει νέα επιχειρησιακά πλάνα που περιλαμβάνουν την πιθανή χρήση της λεγόμενης «μητέρας όλων των βομβών» (MOAB) κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αυτό αποκαλύφθηκε από αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN, το οποίο αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον αναζητά μια συμβολική ή ψυχολογική «νίκη».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δέχεται πολιτικές πιέσεις για τον τερματισμό ενός εξαιρετικά μη δημοφιλούς πολέμου, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Η πιθανή χρήση της MOAB θα επέτρεπε στον Αμερικανό Πρόεδρο να κηρύξει τη λήξη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τα νέα επιχειρησιακά πλάνα του Πενταγώνου

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το CNN από πολλαπλές αμερικανικές πηγές, ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει διάφορες επιλογές για την πιθανή χρήση της βομβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB). Η εν λόγω βόμβα αποτελεί το μεγαλύτερο μη πυρηνικό όπλο στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

Η χρήση της MOAB θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εφόσον ο πρόεδρος Τραμπ δώσει τη σχετική διαταγή, είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τα πλάνα αυτά αφορούν πλήγματα κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Οι πολιτικές πιέσεις στον πρόεδρο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με πολιτικές πιέσεις, καθώς επιδιώκει τον τερματισμό ενός πολέμου που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά μη δημοφιλής. Ο πόλεμος αυτός διαρκεί ήδη περισσότερο από έξι μήνες και η λήξη του θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά για τον πρόεδρο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η Ουάσινγκτον φαίνεται να αναζητά μια ενέργεια που θα μπορούσε να εκληφθεί ως συμβολική ή ψυχολογική «νίκη». Μια τέτοια εξέλιξη θα παρείχε στον Αμερικανό Πρόεδρο τη δυνατότητα να κηρύξει τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Η «μητέρα όλων των βομβών» και οι στόχοι της

Η GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, γνωστή και ως MOAB, είναι το μεγαλύτερο μη πυρηνικό όπλο που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μια ενδεχόμενη χρήση της θα συνιστούσε αξιοσημείωτη κλιμάκωση των στρατιωτικών ενεργειών.

Μια πηγή αποκάλυψε στο αμερικανικό δίκτυο ότι ο Τραμπ έχει διατάξει τον στρατό να αναπτύξει πρόσθετα πακέτα πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων. Αυτά περιλαμβάνουν πολλές ενεργειακές υποδομές και την πιθανή χρήση μιας MOAB. Η επίθεση αυτή θα ερχόταν πριν από την αμερικανική οπισθοχώρηση στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM.

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της MOAB

Παρά το γεγονός ότι η χρήση της MOAB θα αποτελούσε μια σημαντική κλιμάκωση, πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων εκφράζουν αμφιβολίες για την ικανότητα του όπλου να επιτύχει τους δηλωμένους στρατηγικούς στόχους του Τραμπ. Υπάρχουν επίσης ερωτήματα για το αν μπορεί να αλλάξει την ισορροπία του πολέμου.

Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε στο CNN ότι τα στρατιωτικά σχέδια για πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις προβλέπουν ρητά τη χρήση της MOAB. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνεται το όρος Pickaxe, όπου η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ πιστεύουν ότι η Τεχεράνη έχει αποθηκεύσει στοιχεία του πυρηνικού της προγράμματος.

Ωστόσο, αξιωματούχοι και αναλυτές αμφισβητούν αν η MOAB, παρά το τεράστιο μέγεθός της, μπορεί να διεισδύσει στο απαιτούμενο βάθος για να καταστρέψει τις οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις του Pickaxe. Αυτές οι εγκαταστάσεις προστατεύονται από στρώματα γρανίτη, γεγονός που καθιστά την καταστροφή τους ιδιαίτερα δύσκολη.

Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν θα αναλάβει νέα δράση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ωστόσο, σύμβουλοί του ανέφεραν ιδιωτικά ότι δεν γνωρίζουν αν αυτή η δέσμευση είναι οριστική.

Η διατύπωση των στρατιωτικών σχεδίων υποδηλώνει ότι η αμερικανική διοίκηση θα μπορούσε να εξαπολύσει τα πρόσθετα πλήγματα, να προσπαθήσει να διακηρύξει τη νίκη και να αποσύρει γρήγορα τις δυνάμεις της από την περιοχή ευθύνης της CENTCOM.

Με πληροφορίες από: Enikos