Ο τουρκικός Τύπος για την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η βασίλισσα των σκανδάλων»

Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο του τουρκικού Τύπου, ο οποίος σχολιάζει με ιδιαίτερο τρόπο την εξέλιξη αυτή. Η πρώην διπλωμάτης απασχολεί έντονα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με δημοσιεύματα που αναφέρονται στην παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα και τις συνθήκες της αποχώρησής της. Οι τουρκικές εφημερίδες περιγράφουν την πορεία της στην Αθήνα ως ένα γεγονός που ξεκίνησε με λάμψη και ολοκληρώνεται με σκάνδαλο.

Τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου

Η εφημερίδα Hurriyet τιτλοφορεί το σχετικό της δημοσίευμα με τη φράση «Παραιτήθηκε η ‘βασίλισσα’ των σκανδάλων – Μεγάλο γεγονός και η άφιξη και η αναχώρησή της». Ο τίτλος αυτός υπογραμμίζει την ιδιαίτερη προσοχή που δόθηκε στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόσο κατά την άφιξή της όσο και τώρα, με την αποχώρησή της από την Αθήνα.

Αντίστοιχα, η τουρκική Aksam αναφέρεται σε «πολιτική αυτοκτονία της πρέσβεως με τις υπερβολές της». Η εφημερίδα χρησιμοποιεί τη φράση «Ήρθε με λάμψη, έφυγε με σκάνδαλο» για να περιγράψει την πορεία της Γκίλφοϊλ στην ελληνική πρωτεύουσα. Τα δημοσιεύματα αυτά αναδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων για την περίπτωση της πρώην διπλωμάτη.

Η δημόσια παρουσία της στην Αθήνα

Από την πρώτη ημέρα της άφιξής της στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής. Η παρουσία της ήταν έντονη και συχνή σε διάφορες εκδηλώσεις και πάρτι, όπου εμφανιζόταν μαζί με διπλωμάτες και στελέχη της αμερικανικής πρεσβείας.

Στις κοινωνικές αυτές εκδηλώσεις, η Γκίλφοϊλ συναναστρεφόταν με Έλληνες επιχειρηματίες, πολιτικούς, καθώς και εκπροσώπους της ελληνικής κοινωνικής ελίτ. Συχνά, η παρουσία της συνδεόταν και με πολυτελή σκάφη, γεγονός που τόνιζε περαιτέρω την έντονη κοινωνική της δραστηριότητα στην Αθήνα.

Οι προσδοκίες της Αθήνας και η απροσδόκητη εξέλιξη

Η Αθήνα αρχικά είχε εκτιμήσει ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο πρόσβασης στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρχε η πεποίθηση ότι η παρουσία της θα μπορούσε να διευκολύνει τις σχέσεις και την επικοινωνία με τον τότε Αμερικανό πρόεδρο.

Ωστόσο, η κατάσταση εξελίχθηκε απροσδόκητα. Η Αθήνα, η οποία είχε επενδύσει στη στήριξη της Γκίλφοϊλ, περιμένει πλέον να δει ποιος θα μπορούσε να είναι ο νέος Αμερικανός πρέσβης. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στις διπλωματικές προσδοκίες και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διατηρούσε μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της χαρακτηρίζονταν συχνά ως εντυπωσιακές, προσελκύοντας την προσοχή του κοινού και αναδεικνύοντας τις κοινωνικές της δραστηριότητες.

Μέσω των φωτογραφιών της, η Γκίλφοϊλ εμφανιζόταν με Έλληνες επιχειρηματίες και πολιτικούς, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της σε πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων. Αυτή η δημόσια προβολή της, τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στο διαδίκτυο, συνέβαλε στη διαμόρφωση της εικόνας της κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα.

Το τέλος της θητείας στην Ελλάδα

Πλέον, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Ελλάδα. Η αποχώρησή της, όπως αναδεικνύεται από τον τουρκικό Τύπο, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο σχολιάζεται εκτενώς. Η θητεία της στην Αθήνα, που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, ολοκληρώνεται υπό το πρίσμα των δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για «σκάνδαλα» και «υπερβολές».

Η αναχώρησή της κλείνει ένα κεφάλαιο στην αμερικανική διπλωματική παρουσία στην Ελλάδα, αφήνοντας την Αθήνα να αναμένει τον επόμενο Αμερικανό πρέσβη και να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες της για τις μελλοντικές σχέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki