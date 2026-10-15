Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη «μητέρα όλων των βομβών»

Σχέδια επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), γνωστής και ως «μητέρα όλων των βομβών», μεταδίδει το CNN. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως σε περίπτωση επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αφορούν πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Η ενδεχόμενη ανάπτυξη της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου θα σηματοδοτούσε μια αξιοσημείωτη κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Τα σχέδια για το Ιράν και η «μητέρα όλων των βομβών»

Σύμφωνα με το CNN, ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει νέα σχέδια πληγμάτων που περιλαμβάνουν ενδεχομένως τη χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για επανέναρξη των μαχητικών επιχειρήσεων, είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν το ζήτημα αναφέρουν ότι η πρώτη χρήση της βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, ή MOAB, σε σύγκρουση με το Ιράν θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η εξέταση της χρήσης της MOAB έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρέχουν στον πρόεδρο Τραμπ επιλογές για πιθανά πλήγματα εναντίον των εναπομεινάντων ιρανικών στόχων.

Χαρακτηριστικά και προηγούμενη χρήση της MOAB

Η βόμβα MOAB, γνωστή και ως «μητέρα όλων των βομβών», συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα μη πυρηνικά όπλα του αμερικανικού στρατού. Το συνολικό της βάρος προσεγγίζει τους 9,8 τόνους και σχεδιάστηκε για την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών, αξιοποιώντας την ένταση του ωστικού κύματος που δημιουργείται κατά την έκρηξή της. Παρά την εντυπωσιακή ονομασία της, η MOAB δεν διαθέτει πυρηνική κεφαλή, καθώς η λειτουργία της στηρίζεται αποκλειστικά στη χρήση συμβατικών εκρηκτικών υλών.

Βασικός σκοπός της είναι η εξουδετέρωση στόχων σε ευρείες περιοχές, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε εγκαταστάσεις και υποδομές. Η πρώτη επιχειρησιακή χρήση της σε πραγματικές συνθήκες πολέμου πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 2017, στο Αφγανιστάν. Στόχος της επίθεσης ήταν θέσεις του Ισλαμικού Κράτους, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις και υπόγειες διαδρομές που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα και πολιτικές πιέσεις

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συζητήσεις για τον σχεδιασμό των ΗΠΑ στην περιοχή αναφέρουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η χρήση της MOAB θα ήταν αποτελεσματική στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ουάσιγκτον. Υπάρχουν αμφιβολίες για το πόσο αποτελεσματική θα ήταν στην επίτευξη οποιουδήποτε από τους δηλωμένους στρατηγικούς στόχους του Τραμπ ή στην ανατροπή της ισορροπίας του πολέμου, σύμφωνα με πολλές πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις του στρατού για την ενδεχόμενη ανάπτυξη του όπλου.

Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση να θέσει τέλος σε έναν βαθιά αντιδημοφιλή πόλεμο, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για πιθανή πολιτική αντίδραση των ψηφοφόρων στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο χώρες πλησιάζουν σε διαπραγματευτική λύση, έπειτα από περισσότερους από έξι μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών. Ορισμένοι αξιωματούχοι αμφισβητούν ιδιωτικά κατά πόσο ο Λευκός Οίκος διαθέτει στρατηγική που να εντάσσει τα σχέδια αυτά με τρόπο που θα μπορούσε πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο, κάτι που μπορεί να κάνει μόνο ο πρόεδρος.

Συζητήσεις στον Λευκό Οίκο και δηλώσεις Τραμπ

Εδώ και μήνες, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του συζητούν επιλογές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «οριστικό» τέλος του πολέμου, τουλάχιστον από πλευράς επικοινωνίας, έχοντας επίγνωση του πόσο αντιδημοφιλής έχει καταστεί η σύγκρουση στους Αμερικανούς. Ενώ ορισμένοι παράγοντες της κυβέρνησης έχουν χαρακτηρίσει τον πόλεμο ουσιαστικά κερδισμένο, ο Τραμπ ήταν πιο επιφυλακτικός στις πρόσφατες δηλώσεις του. Δεν έφτασε στο σημείο να κηρύξει νίκη και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ακόμη «εκκρεμότητες» στη χώρα.

Παρασκηνιακά, ο Τραμπ έχει εκφράσει αμφιβολίες και για ορισμένους εξωτερικούς συμμάχους που τον παροτρύνουν απλώς να επιστρέψει τα αμερικανικά στρατεύματα στην πατρίδα και να προχωρήσει παρακάτω. Όπως έχει υποστηρίξει ο Τραμπ, κάτι τέτοιο θα έμοιαζε με ήττα. Τις τελευταίες εβδομάδες, σύμβουλοι του Λευκού Οίκου πραγματοποίησαν συναντήσεις για να συζητήσουν διάφορες επιλογές για το Ιράν. Ο Τραμπ ανακοίνωσε δημόσια ότι δεν θα προχωρήσει σε νέες ενέργειες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ανακοινώσεις για νέο κέντρο δοκιμών όπλων

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήγγειλε την Τετάρτη σχέδια για ένα ειδικό κέντρο δοκιμών τεχνολογικά εξελιγμένων οπλικών συστημάτων στην Μοντάνα. Σε αυτό το πεδίο δοκιμών θα γίνονται δοκιμές εξελιγμένων αμυντικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων αυτόνομων όπλων, διαστημικών συστημάτων, αλλά και όπλων ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και όπλων υπερηχητικής τεχνολογίας.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον Αμερικανό πρόεδρο σε μία προεκλογική εκδήλωση στην πόλη Κάλισπελ στην Μοντάνα. Η πόλη αυτή έχει 30.000 κατοίκους και βρίσκεται σε απόσταση 320 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πολιτειακής πρωτεύουσας Χέλενα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis