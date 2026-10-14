Ο Βινίσιους χάνει οριστικά το Clasico μετά από τιμωρία τεσσάρων αγωνιστικών

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, τιμωρήθηκε με τέσσερις αγωνιστικές από τη La Liga, με αποτέλεσμα να χάσει το πρώτο Clasico της σεζόν. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά την αποβολή του παίκτη στον πρόσφατο αγώνα απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Η απουσία του Βινίσιους θα είναι καθοριστική για τους «Μερένγκες» στο επικείμενο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 25 Οκτωβρίου.

Η τιμωρία και η απουσία από το Clasico

Η La Liga ανακοίνωσε την επιβολή ποινής τεσσάρων αγωνιστικών στον Βινίσιους Τζούνιορ, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ. Αυτή η απόφαση έχει ως άμεση συνέπεια την οριστική απουσία του Βραζιλιάνου από το πολυαναμενόμενο Clasico.

Το ραντεβού της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα έχει οριστεί για τις 25 Οκτωβρίου και θα διεξαχθεί στο «Καμπ Νόου» της Βαρκελώνης. Ο Ζοσέ Μουρίνιο, προπονητής των «Μερένγκες», καλείται πλέον να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και να σχεδιάσει την τακτική του χωρίς να υπολογίζει στις υπηρεσίες του βασικού του επιθετικού για αυτή τη σημαντική αναμέτρηση.

Οι αγώνες που θα χάσει ο Βραζιλιάνος

Πέρα από το Clasico, η τιμωρία των τεσσάρων αγωνιστικών σημαίνει ότι ο Βινίσιους θα απουσιάσει από μια σειρά σημαντικών αναμετρήσεων για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμος για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στη Σεβίλλη, ο οποίος αποτελεί την πρώτη αναμέτρηση που θα χάσει ο παίκτης.

Ακολουθούν τρία σερί εκτός έδρας παιχνίδια, στα οποία ο Βραζιλιάνος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Πρόκειται για τις αναμετρήσεις με την Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου», τη Ρασίνγκ Σανταντέρ και τη Βαλένθια. Το πρόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα απαιτητικό για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί τις απουσίες της σε κρίσιμα σημεία της σεζόν.

Το περιστατικό της αποβολής με τη Βιγιαρεάλ

Η απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Βινίσιους στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο απρόσμενες στιγμές της φετινής La Liga. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια φάση όπου ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε καταφέρει να σκοράρει, προκαλώντας αρχικά πανηγυρισμούς.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο διέσχισε μάλιστα το μισό γήπεδο για να πανηγυρίσει μαζί του. Ωστόσο, στιγμές αργότερα, ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ και απέβαλε τον Βινίσιους με απευθείας κόκκινη κάρτα. Η αιτία της αποβολής ήταν ένα τράβηγμα των μαλλιών του παίκτη της Βιγιαρεάλ, Σαλιμπά, το οποίο είχε προηγηθεί στο ξεκίνημα της φάσης που οδήγησε στο γκολ.

Ο αντίκτυπος στα πλάνα του Μουρίνιο

Η απουσία του Βινίσιους Τζούνιορ δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Ζοσέ Μουρίνιο και την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βραζιλιάνος αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας και η απουσία του από τέσσερις αγωνιστικές, συμπεριλαμβανομένου του Clasico, αναγκάζει τον προπονητή να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.

Το απαιτητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη για τους «Μερένγκες». Ο Μουρίνιο θα πρέπει να διαχειριστεί το ρόστερ του με προσοχή, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας σε μια κρίσιμη περίοδο του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta