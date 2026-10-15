Η κρίση στη Θέουτα συνεχίζεται: Χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά και γυναίκες σε κίνδυνο

Στον μικρό ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική δοκιμάζεται καθημερινά στην πράξη, καθώς η κρίση που γνώρισε η πόλη εξακολουθεί να αφήνει βαθιά σημάδια στις ψυχές των ανθρώπων. Χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά και γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο παρόν, έχοντας αφήσει πίσω τους όσα γνώριζαν και αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Το enikos.gr επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Παιδικής Ηλικίας και Νεότητας της Ισπανίας, καθώς και με τους Γιατρούς του Κόσμου, επιχειρώντας να καταγράψει όχι μόνο τι έχει αλλάξει από τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, αλλά κυρίως τι εξακολουθεί να συμβαίνει σε μια πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς μεταναστευτικής, ανθρωπιστικής και πολιτικής κρίσης.

Η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Θέουτα

Περισσότεροι από δύο μήνες έχουν περάσει από τις μαζικές αφίξεις που σημειώθηκαν στις 30ή και 31η Ιουλίου, όμως ο χρόνος δεν έχει καταφέρει να επουλώσει τις πληγές που προκάλεσε η κρίση. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούν ασφάλεια στον ισπανικό θύλακα, εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση αβεβαιότητας.

Παιδιά που έφτασαν στη Θέουτα από το Μαρόκο χωρίς τις οικογένειές τους παραμένουν σε καταυλισμούς, αντιμετωπίζοντας ένα δύσκολο και αβέβαιο μέλλον. Παράλληλα, κορίτσια είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο σεξουαλικής βίας, γεγονός που υπογραμμίζει την ευαλωτότητα των πληθυσμών αυτών. Το σύστημα προστασίας δοκιμάζει τα όριά του μπροστά στο μέγεθος της ανθρωπιστικής πρόκλησης.

Το μέγεθος των μαζικών αφίξεων και η σημερινή εικόνα

Οι εικόνες των χιλιάδων ανθρώπων που πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου μπορεί να έχουν απομακρυνθεί από την πρώτη γραμμή της διεθνούς ειδησεογραφίας, όμως οι συνέπειες εκείνης της μαζικής μετακίνησης παραμένουν ορατές στον ισπανικό θύλακα. Σύμφωνα με την επίσημη εκτίμηση που διαβίβασε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών στο enikos.gr, «περισσότεροι από 72.000 μετανάστες έφτασαν στη Θέουτα μεταξύ 30ής και 31ης Ιουλίου».

Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει το μέγεθος της αρχικής κρίσης, όχι όμως και τη σημερινή κατάσταση. Παρά το σχετικό ερώτημα που τέθηκε από το enikos.gr, το υπουργείο Εσωτερικών δεν διευκρίνισε πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη. Επίσης, δεν δόθηκαν πληροφορίες για το πόσοι είναι ενήλικοι και πόσοι ανήλικοι, ούτε για το πόσοι παραμένουν εκτός των επίσημων δομών υποδοχής.

Εντούτοις, σύμφωνα με πληροφορίες από το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, σε σχετικό τηλεγράφημα της 1ης Οκτωβρίου, εκτιμάται ότι περίπου 10.000 μετανάστες βρίσκονται ακόμη σήμερα στη Θέουτα, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη παρουσία μεγάλου αριθμού ανθρώπων στην περιοχή.

Εκκενώσεις αυτοσχέδιων καταυλισμών

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης, οι ισπανικές αρχές προχώρησαν στην εκκένωση αυτοσχέδιων καταυλισμών που είχαν δημιουργηθεί. Η απομάκρυνση των μεταναστών από τις παραλίες και τους υπαίθριους χώρους όπου είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο αποτέλεσε μία ακόμη φάση της διαχείρισης της κατάστασης στην πόλη.

Οι εκκενώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων λόγων, και λόγω της επίσκεψης του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στην περιοχή. Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε στο enikos.gr ότι «τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις στις παραλίες Μπενίτεθ, Τραμπολίν και Ελ Γουάνο». Εξηγώντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, το υπουργείο ανέφερε ότι «οι μετανάστες που απομα» – η πληροφορία αυτή διακόπτεται στο σημείο αυτό, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ή τον προορισμό τους.

Με πληροφορίες από: Enikos