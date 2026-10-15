Ξεπέρασαν τους 1.500 οι νεκροί στη Γάζα μετά την «εκεχειρία» του Οκτωβρίου 2025

Στους 1.501 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα, μετά την «εκεχειρία» που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των τραυματιών ξεπέρασε τους 5.300. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Υγείας, το οποίο καταγράφει τις απώλειες στην περιοχή.

Ο συνεχώς αυξανόμενος απολογισμός των θυμάτων

Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει ανέλθει στους 1.501, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας. Αυτός ο απολογισμός αφορά αποκλειστικά την περίοδο που ακολούθησε την «εκεχειρία» του Οκτωβρίου του 2025. Η συνεχής καταγραφή των απωλειών αναδεικνύει το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης και τις συνέπειες των γεγονότων στην περιοχή.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας παρακολουθεί συστηματικά και επικαιροποιεί τα δεδομένα, προσφέροντας μια εικόνα της κατάστασης. Οι 1.501 νεκροί αποτελούν τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της συγκεκριμένης περιόδου, μετά την εφαρμογή της «εκεχειρίας», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Νέες απώλειες ζωών και τραυματισμοί σε 24 ώρες

Την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τρεις επιπλέον θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών. Μεταξύ των προσφάτων θυμάτων, περιλαμβάνονται δύο Παλαιστίνιοι οι οποίοι υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματα που είχαν υποστεί. Τα τραύματα αυτά προκλήθηκαν σε προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις, δείχνοντας τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των συγκρούσεων.

Επιπρόσθετα, η τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου περιλάμβανε και στοιχεία για τους τραυματίες. Συγκεκριμένα, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Αυτοί οι νέοι τραυματισμοί προστίθενται στον ήδη μεγάλο αριθμό των 5.323 τραυματιών που έχουν καταγραφεί από τον Οκτώβριο του 2025 και μετά, επιβαρύνοντας περαιτέρω το σύστημα υγείας της περιοχής.

Η διαδικασία ανάκτησης σορών

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών, σχεδόν 840 πτώματα έχουν ανασυρθεί κατά την ίδια περίοδο, δηλαδή μετά την «εκεχειρία» του Οκτωβρίου του 2025. Η ανάκτηση των σορών είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία διεξάγεται παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στη Γάζα. Κάθε ανάσυρση συμβάλλει στην πληρέστερη καταγραφή των απωλειών ανθρώπινων ζωών.

Αυτά τα στοιχεία για τις ανασυρθέντες σορούς παρέχουν ένα επιπλέον μέτρο της έκτασης των απωλειών και της καταστροφής στην περιοχή. Το υπουργείο Υγείας ενσωματώνει αυτά τα δεδομένα στον συνολικό απολογισμό, προσπαθώντας να διατηρήσει ακριβή αρχεία των θυμάτων των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα μετά την «εκεχειρία».

Το χρονικό πλαίσιο και η πηγή των δεδομένων

Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία, που περιλαμβάνουν τον αριθμό των νεκρών, των τραυματιών και των ανασυρθέντων σορών, αφορούν την περίοδο που ξεκίνησε μετά την «εκεχειρία» του Οκτωβρίου του 2025. Αυτό το χρονικό σημείο αποτελεί την αφετηρία για την καταγραφή των συγκεκριμένων απωλειών, προσδιορίζοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσονται τα γεγονότα.

Η πηγή όλων αυτών των πληροφοριών είναι το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή και την ανακοίνωση των επίσημων δεδομένων. Οι ανακοινώσεις του υπουργείου, όπως αυτή της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, παρέχουν συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των θυμάτων στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τους αριθμούς που δημοσιεύονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki