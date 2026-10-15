Ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία και οι αντιδράσεις των Ρεπουμπλικανών για τη συμφωνία με τον Πούτιν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μια σειρά διπλωματικών παραχωρήσεων προς τη Ρωσία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο από τους Ρεπουμπλικανούς όσο και από τους Δημοκρατικούς. Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή έντονου πολιτικού κινδύνου για τον Τραμπ, αναγκάζοντας τους Ρεπουμπλικανούς να αναζητήσουν κάλυψη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Η κατάσταση αυτή αναζωπυρώνει μια σχέση δέκα ετών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έχει στιγματιστεί από σκάνδαλα.

Η σειρά των διπλωματικών παραχωρήσεων

Από την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε μια αξιοσημείωτη πενθήμερη εκστρατεία διπλωματικών παραχωρήσεων προς τη Ρωσία. Την ίδια ημέρα, ανακοίνωσε μια συμφωνία για την απελευθέρωση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές. Αυτή η κίνηση ουσιαστικά χαλάρωσε τις κυρώσεις που είχαν σχεδιαστεί για να στερήσουν από τη Μόσχα τα έσοδα από τον πόλεμό της.

Το Σάββατο, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον επειδή έπληξε ρωσικά διυλιστήρια. Μάλιστα, απαίτησε από το Κίεβο να αντικαταστήσει τον ηγέτη του. Την Κυριακή, αιφνιδίασε τον Ζελένσκι ανακοινώνοντας άμεση «ενεργειακή εκεχειρία», ωστόσο η Ρωσία συνέχισε να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, χωρίς να υπάρξουν εμφανείς συνέπειες από την Ουάσιγκτον.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ απέρριψε αναφορές των προηγούμενων μηνών, οι οποίες βασίζονταν σε πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι αναφορές αυτές υποστήριζαν ότι η Ρωσία παρείχε πληροφορίες σχετικά με αμερικανικά στρατιωτικά μέσα, υποστηρίζοντας έτσι την πολεμική προσπάθεια του Ιράν. Την Τρίτη, επέμεινε στη συμφωνία για το ντίζελ, απορρίπτοντας τις ανησυχίες ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες για «προδοσία»

Οι παραχωρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Ρωσία προκάλεσαν άμεσες και έντονες αντιδράσεις από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ, ακριβώς τη στιγμή που οι ψηφοφόροι ετοιμάζονται να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές. Συγκεκριμένα, Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές χαρακτήρισαν τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ «προδοσία» και «δώρο στον αντίπαλό μας».

Η στάση του Τραμπ, ο οποίος ενδίδει στην αδυναμία που έχει για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, θέτει τους Ρεπουμπλικανούς σε δύσκολη θέση, καθώς αναγκάζονται να αναζητήσουν κάλυψη ενόψει των εκλογών. Ο αυταρχικός ηγέτης της Ρωσίας προκαλεί αποστροφή στην πλειονότητα των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένων και των υποστηρικτών του ίδιου του Τραμπ.

Η σχέση Τραμπ-Πούτιν και το πολιτικό της κόστος

Η θερμή σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχειώνει την πολιτική του σταδιοδρομία από το 2016. Τότε, η Ρωσία είχε παρέμβει στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, με στόχο να τον βοηθήσει να νικήσει την Χίλαρι Κλίντον. Αυτή η σχέση, που μετράει πλέον δέκα χρόνια, έχει στιγματιστεί από σκάνδαλα και συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και αντιδράσεις.

Παρά τις αντιδράσεις και τον πολιτικό κίνδυνο, ο Τραμπ συνεχίζει να προσφέρει στη Μόσχα αλλεπάλληλες μονομερείς παραχωρήσεις. Αυτό συμβαίνει μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, μια περίοδο κρίσιμη για το πολιτικό τοπίο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα οφέλη για τη Ρωσία

Τα οφέλη που προκύπτουν για τη Ρωσία από τις παραχωρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι σαφή. Η συμφωνία για την απελευθέρωση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές χαλαρώνει τις κυρώσεις, επιτρέποντας στη Μόσχα να αποκτήσει έσοδα που είχαν σχεδιαστεί να της στερηθούν λόγω του πολέμου της.

Αντίθετα, πολύ λιγότερο σαφές είναι τι επιτυγχάνουν οι παραχωρήσεις αυτές για την ασφάλεια των ΗΠΑ, για τους Ευρωπαίους συμμάχους ή ακόμα και για τις δικές του πολιτικές προοπτικές του Τραμπ. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις των διπλωματικών αυτών κινήσεων στο διεθνές σκηνικό και στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τους συμμάχους τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis