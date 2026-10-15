Καταρρακτώδεις βροχές στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές

Η Κωνσταντινούπολη βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρές βροχοπτώσεις την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, με τον απολογισμό της κακοκαιρίας να είναι τραγικός. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και σημαντικές ζημιές σε ολόκληρη την πόλη. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και έχουν λάβει μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.

Τραγικός θάνατος 14χρονου από ηλεκτροπληξία

Ένα 14χρονο αγόρι, ο Mahmut Işıldak, βρήκε τραγικό θάνατο στη γειτονιά Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ. Το περιστατικό συνέβη στο πάρκο Çukurbostan, όταν το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία αφού πάτησε σε μια λακκούβα με νερό. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, ο 14χρονος κατέληξε.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού αυτού συμβάντος. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και για άλλα θύματα.

Εκτεταμένες πλημμύρες και προβλήματα στις μετακινήσεις

Οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια και προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές της Κωνσταντινούπολης. Σταθμοί του Μετρό, όπως στο Εσενλέρ, το Ζιντσιρλίκουγιου και το Τοπ Καπί, πλημμύρισαν, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματά τους, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα.

Στην περιοχή Σαριγιέ, ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες παρασύρθηκε από τα νερά, ενώ το πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου στην ίδια περιοχή, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, πλημμύρισε επίσης. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη, η οποία αριθμεί περίπου 16 εκατομμύρια κατοίκους, έφτασε περίπου το 90% κατά την ώρα αιχμής, δημιουργώντας χάος στους δρόμους.

Ζημιές σε υποδομές και επιχειρήσεις

Η σφοδρή καταιγίδα πλημμύρισε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς και δρόμους και υπόγειες διαβάσεις, ακινητοποιώντας οχήματα και προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Στις περιοχές Eyupsultan και Gaziosmanpasa, σημειώθηκαν υποχωρήσεις δρόμων.

Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξαν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς εκτός από τον τραγικό θάνατο του 14χρονου. Η κακοκαιρία που έπληξε τη δυτική Τουρκία επηρέασε επίσης και περιοχές της Ελλάδας, όπως η Εύβοια και η Ρόδος.

Μέτρα των αρχών και εκκλήσεις προς τους πολίτες

Αντιμέτωπο με την έκταση των προβλημάτων, το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης έλαβε άμεσα μέτρα. Κηρύχθηκαν κλειστά τα σχολεία για την Τετάρτη και δόθηκε άδεια σε ορισμένους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ο κυβερνήτης της πόλης, Νταβούτ Γκιουλ, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και κάλεσε όσους διαμένουν σε υπόγεια να μεταφερθούν σε ασφαλέστερους χώρους, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι.

Επιχειρήσεις διάσωσης

Σε διάφορα σημεία της πόλης, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης. Σε μια περιοχή, περαστικοί έσωσαν μια γυναίκα που παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας σε έναν δρόμο. Επιπλέον, πυροσβέστες διέσωσαν ένα άλλο άτομο που είχε παγιδευτεί μέσα σε ένα πλημμυρισμένο υπόγειο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis