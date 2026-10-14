94χρονη κινδυνεύει με έξωση στη Φλωρεντία μετά από 60 χρόνια

Μια 94χρονη γυναίκα στη Φλωρεντία της Ιταλίας κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της, στο οποίο κατοικεί για περισσότερα από 60 χρόνια, καθώς ο ιδιοκτήτης ζητά δραστική αύξηση του ενοικίου. Η υπόθεση αυτή φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που θυμίζει την τραγική ιστορία της 87χρονης Μαρικάρμεν στη Μαδρίτη, η οποία είχε εκδιωχθεί από την κατοικία της.

Η απειλή της έξωσης για τη Φράνκα

Η Φράνκα, όπως ονομάζεται η 94χρονη, βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο έξωσης από το διαμέρισμά της στη Φλωρεντία. Ο ιδιοκτήτης ζητά την αύξηση του μηνιαίου ενοικίου από 450 ευρώ σε 1.200 ευρώ, όταν λήξει το συμβόλαιό της τον Φεβρουάριο του 2027. Η ηλικιωμένη γυναίκα, χήρα, σχεδόν τυφλή και με προβλήματα κινητικότητας που απαιτούν τη χρήση περιπατητήρα, δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για την απειλή που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere Fiorentino, η Φράνκα κατοικεί στο διαμέρισμα των 70 τετραγωνικών μέτρων από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Εκεί έζησε με τον σύζυγό της, ενώ στο ίδιο σπίτι γεννήθηκε και η κόρη τους, η οποία μίλησε στην εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οικονομική αδυναμία και συναισθηματικός δεσμός

Η οικονομική κατάσταση της 94χρονης καθιστά πρακτικά αδύνατη την καταβολή του νέου, αυξημένου ενοικίου. Η κόρη της ανέφερε ότι η μητέρα της λαμβάνει μια κατώτατη σύνταξη και τη σύνταξη χηρείας του πατέρα της. «Αν έπρεπε να πληρώνει 1.200 ευρώ ενοίκιο, δεν θα της έμενε πρακτικά τίποτα για να ζήσει, ούτε καν αρκετά για να φάει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πέρα από την οικονομική δυσχέρεια, το διαμέρισμα έχει τεράστια συναισθηματική αξία για τη Φράνκα. Οι χώροι του είναι γεμάτοι από αναμνήσεις της οικογένειας, όπως φωτογραφίες των εγγονιών της, πίνακες που απεικονίζουν τα στενά της Φλωρεντίας και ενθύμια από τον γάμο της κόρης της. Σε αυτό το περιβάλλον η ηλικιωμένη αισθάνεται πραγματικά οικεία, έχοντας περάσει εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Η αγωνία της κόρης

Η κόρη της Φράνκα δεν έχει βρει ακόμη το κουράγιο να αποκαλύψει στη μητέρα της ότι ενδέχεται να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι της. Η οικογένεια ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι το μισθωτήριο της 94χρονης δεν πρόκειται να ανανεωθεί με τους σημερινούς όρους. «Με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν ότι δεν θα ανανέωναν το συμβόλαιο της μητέρας μου», δήλωσε η κόρη.

Διευκρίνισε επίσης ότι το συμβόλαιο ανανεωνόταν κάθε δύο χρόνια. «Με ενημέρωσαν ότι, για να μπορέσει να συνεχίσει να μένει εκεί, το ενοίκιο θα έπρεπε να αυξηθεί στα 1.200 ευρώ τον μήνα. Αλλά πώς μπορείς να ζητάς ένα τέτοιο ποσό από μια 94χρονη συνταξιούχο;», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για αύξηση 750 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα με την ιστορία της «Μαρικάρμεν»

Η περίπτωση της Φράνκα παραπέμπει έντονα στην ιστορία της Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, γνωστής ως «Μαρικάρμεν», η οποία είχε γίνει σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγαση στην Ισπανία. Η 87χρονη είχε εκδιωχθεί από το σπίτι της στη Μαδρίτη, έπειτα από μεγάλη αύξηση του ενοικίου, και πέθανε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Η νέα αυτή υπόθεση στη Φλωρεντία αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ευαλωτότητα των ηλικιωμένων απέναντι στις πιέσεις της αγοράς ακινήτων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr