Αντιδράσεις για τις καρατομήσεις αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από τον Μαργαρίτη Σχοινά

Σε έντονες αντιδράσεις οδηγεί η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, να προχωρήσει στην καρατόμηση των δύο αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Νεκτάριου Βιδάκη και Παν. Χατζηνικολάου. Οι δύο αντιπρόεδροι εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση, με την κίνηση αυτή να εκλαμβάνεται ως ευθεία βολή προς δύο προκατόχους του σημερινού υπουργού. Η δυσαρέσκεια των απομακρυνθέντων είναι έκδηλη, τόσο για τις διαρροές που αφορούν τη θητεία τους, όσο και για το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο.

Οι αλλαγές στην ηγεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, έλαβε την απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγές στην ηγεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Συγκεκριμένα, καρατόμησε τους δύο αντιπροέδρους του οργανισμού, τον Νεκτάριο Βιδάκη και τον Παν. Χατζηνικολάου. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους δύο αξιωματούχους σε αναγκαστική παραίτηση από τις θέσεις τους.

Η ενέργεια του κ. Σχοινά θεωρείται από πολλούς ως μια ευθεία βολή που απευθύνεται σε δύο από τους προκατόχους του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην οργανωτική δομή και τη διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ενός οργανισμού με κεντρικό ρόλο στον πρωτογενή τομέα.

Οι επιλογές των προκατόχων

Οι δύο αντιπρόεδροι που απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους είχαν επιλεγεί από προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Νεκτάριος Βιδάκης αποτελούσε επιλογή του Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος είχε διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αντίστοιχα, ο Παν. Χατζηνικολάου είχε τοποθετηθεί στη θέση του αντιπροέδρου από τον Μάκη Βορίδη, επίσης πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απομάκρυνση αυτών των δύο προσώπων, που συνδέονταν με τις επιλογές των προηγούμενων υπουργών, ενισχύει την εκτίμηση ότι η κίνηση του κ. Σχοινά αποτελεί μια σαφή πολιτική δήλωση. Η απόφαση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια αναπροσαρμογής της διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου.

Η έντονη δυσαρέσκεια των απομακρυνθέντων

Οι Νεκτάριος Βιδάκης και Παν. Χατζηνικολάου, μετά τον εξαναγκασμό τους σε παραίτηση, βρίσκονται σε κατάσταση έντονης δυσαρέσκειας, χαρακτηριζόμενοι ως «πυρ και μανία» εναντίον του κ. Σχοινά. Η αντίδρασή τους πηγάζει από δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος αφορά τις διαρροές που κυκλοφόρησαν και οι οποίες υποδείκνυαν δυσαρέσκεια για τη θητεία τους στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο δεύτερος λόγος δυσαρέσκειας σχετίζεται με όσα αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ηγεσία του υπουργείου, με το οποίο υποδέχθηκε τις παραιτήσεις τους. Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης φαίνεται να έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των δύο πρώην αντιπροέδρων, οι οποίοι εκφράζουν την ενόχλησή τους για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης.

Το περιεχόμενο του δελτίου τύπου

Το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αφορμή τις παραιτήσεις, αναφέρει ότι οι αλλαγές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση κάνει λόγο για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στον πρωτογενή τομέα.

Επιπλέον, το Δελτίο Τύπου αναφέρει τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η ανάγκη για ενίσχυση του ερευνητικού και εποπτικού ρόλου του οργανισμού, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και τη μεγαλύτερη συμβολή του στην αγροτική παραγωγή.

Η ερμηνεία της ανακοίνωσης

Η αναφορά του υπουργείου στο Δελτίο Τύπου, ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ερμηνεύεται από την πηγή ως μια προσπάθεια να «τα κάνει πενηνταράκια». Αυτή η έκφραση υποδηλώνει ότι η ανακοίνωση προσπάθησε να δικαιολογήσει τις απομακρύνσεις με έναν τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια για περαιτέρω ερωτήματα ή αμφισβητήσεις.

Η διατύπωση αυτή, που αναφέρεται στην προσπάθεια για αποτελεσματικότερη λειτουργία και μεγαλύτερη συμβολή στην αγροτική παραγωγή, φαίνεται να έχει ενοχλήσει τους απομακρυνθέντες αντιπροέδρους. Η ερμηνεία της ανακοίνωσης ως «πενηνταράκια» υπογραμμίζει την αίσθηση ότι οι λόγοι που αναφέρονται στο δελτίο τύπου δεν είναι οι μοναδικοί ή οι πλήρεις για τις συγκεκριμένες αλλαγές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis