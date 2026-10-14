«Βούλιαξε» η Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία και εκτεταμένα προβλήματα

Η Κωνσταντινούπολη βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, καθώς έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στην πόλη. Σταθμοί του Μετρό πλημμύρισαν, λεωφορεία παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να λάβουν μέτρα προστασίας.

Πλημμύρες και εγκλωβισμοί στην πόλη

Η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα σε διάφορα σημεία της Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριμένα, σταθμοί του Μετρό στις περιοχές Εσενλέρ, Ζιντσιρλίκουγιου και Τοπ Καπί πλημμύρισαν, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία. Στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, στην περιοχή Σαριγιέ, το πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου πλημμύρισε ολοσχερώς.

Παράλληλα, στην ίδια περιοχή, ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ πολλοί οδηγοί οχημάτων βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στους δρόμους, αντιμετωπίζοντας κρίσιμες καταστάσεις λόγω του μεγάλου όγκου νερού.

Τραγικός θάνατος και προειδοποιήσεις

Η κακοκαιρία είχε και ένα τραγικό απολογισμό, καθώς, όπως μετέδωσε η Χουριέτ, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ηλεκτροπληξία. Υπάρχουν επίσης ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για την ύπαρξη και άλλων θυμάτων από τις πλημμύρες.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, απηύθυνε επείγουσα έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Τους προέτρεψε να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Επιπλέον, κάλεσε όσους διαμένουν σε υπόγεια να μεταφερθούν σε ασφαλέστερους χώρους, όπως διαμερίσματα σε ψηλότερους ορόφους, και να μένουν μακριά από κοίτες ποταμών, υπόγειες διαβάσεις και περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες.

Κινητοποίηση των αρχών

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε ότι όλες οι ομάδες βρίσκονται επί τόπου για να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν όχι μόνο την Κωνσταντινούπολη αλλά και την Αττάλεια. Το έργο συντονίζεται από την AFAD, σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμούς, οργανισμούς και δήμους.

Στην Κωνσταντινούπολη, οι επιχειρήσεις διεξάγονται αδιάλειπτα με τη συμμετοχή 8.392 ατόμων προσωπικού και 2.246 οχημάτων και κατασκευαστικού εξοπλισμού. Αντίστοιχα, στην Αττάλεια, κινητοποιήθηκαν 1.901 άτομα προσωπικό και 872 οχήματα και κατασκευαστικός εξοπλισμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr