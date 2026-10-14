Κλονίζεται το καθεστώς Ράμα στην Αλβανία εν μέσω φοιτητικής εξέγερσης

Σε τροχιά βαθιάς πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής βρίσκεται η Αλβανία, με την οργή της νεολαίας να εκδηλώνεται στους δρόμους των Τιράνων. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις έχουν κλιμακωθεί, λαμβάνοντας διαστάσεις γενικευμένης εξέγερσης, και συνοδεύονται από βίαιες συγκρούσεις, καθώς και εμπρησμούς κυβερνητικών κτιρίων. Το πολιτικό οικοδόμημα του Έντι Ράμα δέχεται ισχυρούς τριγμούς, οι οποίοι μοιάζουν να το κλονίζουν όσο ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια.

Από την «επανάσταση των φλαμίνγκο» στην εξέγερση

Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» τους προηγούμενους μήνες, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα ορμητικό αντικυβερνητικό ποτάμι. Η αρχική μορφή του κινήματος περιλάμβανε μια σειρά από πρωτότυπες ειρηνικές δράσεις, όπου χρησιμοποιούνταν ροζ μπαλόνια σε διαμαρτυρία κατά της διαφθοράς.

Παρότι δεν προκύπτει σαφής σύνδεση μεταξύ των δύο κινημάτων, η κοινή συνισταμένη τους παραμένει η απαίτηση για παραίτηση του πρωθυπουργού Ράμα και οι διαμαρτυρίες για τη διαφθορά. Η νεολαία έχει αναδειχθεί σε αιχμή του δόρατος αυτής της κλιμακούμενης αναταραχής.

Οι αιτίες της φοιτητικής οργής

Οι φοιτητές, εξοργισμένοι από την οικονομική δυσπραγία, την έλλειψη προοπτικών και το αυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης, έχουν μεταφέρει την οργή τους στους δρόμους. Τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Η δυσαρέσκεια αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος κέρδισε μια τέταρτη θητεία τον Μάιο του περασμένου έτους, αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική. Η κριτική αυτή αφορά την υποτιθέμενη διαφθορά που περιβάλλει κορυφαίους αξιωματούχους του καθεστώτος του.

Βίαιες συγκρούσεις στα Τίρανα

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι δρόμοι των Τιράνων μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, με βίαια επεισόδια να σημειώνονται μεταξύ των νεαρών διαδηλωτών και των αστυνομικών δυνάμεων. Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού, προκειμένου να διαλύσει το πλήθος των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, οι διαδηλωτές είχαν στήσει οδοφράγματα σε διάφορα σημεία της πόλης. Αυτές οι διαμαρτυρίες χαρακτηρίζονται ως το πιο βίαιο ξέσπασμα μέχρι σήμερα εναντίον του Έντι Ράμα.

Εμπρησμοί και καταστροφές κτιρίων

Την Τετάρτη, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά έξω από το υπουργείο Παιδείας. Οργισμένοι νεαροί εκτόξευσαν πέτρες, τούβλα και βόμβες μολότοφ, με αποτέλεσμα να βάλουν φωτιά στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας.

Πέρα από το υπουργείο, οι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές και σε υποκαταστήματα τραπεζών, βάζοντας φωτιά και σε αυτά. Οι εικόνες που μεταδίδονται από τα Τίρανα δείχνουν ένα σκηνικό χάους, με εισβολή φοιτητών στο υπουργείο Παιδείας και άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Το πολιτικό αδιέξοδο

Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα δεν βρίσκει διέξοδο ούτε στην αντιπολίτευση. Οι διαδηλωτές απορρίπτουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης, θεωρώντας τα δυσάρεστες εναλλακτικές λύσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό υποδηλώνει ένα ευρύτερο πολιτικό αδιέξοδο στην Αλβανία, με τη νεολαία να εκφράζει την οργή της χωρίς να βρίσκει εκπροσώπηση στα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis