Σκάνδαλο με δωροδοκίες και πλαστά τιμολόγια για συμβάσεις του ΝΑΤΟ: Συλλήψεις στη Νορβηγία και έρευνες σε Γερμανία, Ρουμανία

Ευρωπαϊκές αρχές ερευνούν μία σοβαρή υπόθεση φερόμενης απάτης και διαφθοράς, η οποία συνδέεται με συμβάσεις του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Νορβηγία, ενώ παράλληλες επιδρομές και έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία. Η υπόθεση αφορά εταιρείες που φέρονται να υπερχρέωναν υπηρεσίες για πλοία κρατών-μελών της Συμμαχίας, με την οικονομική ζημιά να εκτιμάται σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι συλλήψεις στη Νορβηγία

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην σύλληψη πέντε ατόμων την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στην περιοχή του Μπέργκεν, στη δυτική Νορβηγία. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο μίας εκτεταμένης έρευνας για διακεκριμένη απάτη που αφορά συμβάσεις του ΝΑΤΟ.

Οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι ότι, κατά το χρονικό διάστημα από το 2021 έως το 2025, χρέωναν εν γνώσει τους διογκωμένες τιμές σε υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Οι χρεώσεις αυτές αφορούσαν εργασίες και υπηρεσίες που παρέχονταν σε πλοία κρατών-μελών της Συμμαχίας κατά την παραμονή τους σε νορβηγικά λιμάνια. Οι ύποπτες υπερχρεώσεις, σύμφωνα με τις νορβηγικές αρχές, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία

Παράλληλα με τις συλλήψεις στη Νορβηγία, η ρουμανική και η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησαν επιδρομές σε αρκετές εταιρείες στη Ρουμανία και τη Γερμανία. Οι έρευνες αυτές αφορούν επιχειρήσεις και κατοικίες που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση απάτης και διαφθοράς.

Σύμφωνα με την Eurojust, την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούσαν μία συγκεκριμένη εταιρεία και τους συνεργαζόμενους υπεργολάβους της. Οι αρχές των τριών χωρών συνεργάστηκαν για την αποκάλυψη του δικτύου, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε με πλαστά τιμολόγια.

Το πλαίσιο της απάτης και των δωροδοκιών

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται μία εταιρεία και οι συνδεόμενοι υπεργολάβοι της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια. Τα τιμολόγια αυτά αφορούσαν υπέρογκα ποσά για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων που συμμετείχαν σε αποστολές του ΝΑΤΟ, κατά την παραμονή τους σε ευρωπαϊκά λιμάνια, κυρίως στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλάμβαναν διάφορες εργασίες και δραστηριότητες στην ξηρά, κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού των πλοίων. Επιπλέον, η εταιρεία κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε έναν μεσάζοντα για να δωροδοκήσει δημόσιους λειτουργούς, με σκοπό να εξασφαλίσει ευνοϊκότερη μεταχείριση από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA).

Η οικονομική ζημιά και οι δηλώσεις των αρχών

Η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως εκτιμάται από τη Eurojust, ανέρχεται σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, το τελικό ποσό δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Οι κατηγορίες για υπερχρέωση αφορούν ποσά που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η αστυνομική αξιωματούχος Μαριάν Μπένερ σχολίασε την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών διεθνώς δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για οικονομικά εγκλήματα. «Οι αμυντικοί προϋπολογισμοί αυξάνονται παγκοσμίως, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο οικονομικού εγκλήματος. Αυτός είναι ένας τομέας που παρακολουθούμε στενά», δήλωσε η κ. Μπένερ. Πρόσθεσε επίσης ότι «αν το ΝΑΤΟ έχει πέσει θύμα απάτης, οι δράστες θα τιμωρηθούν αυστηρά».

Ο ρόλος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ

Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στην αμυντική συμμαχία. Η NSPA βοηθά τα 32 κράτη-μέλη της μεγαλύτερης αμυντικής συμμαχίας στον κόσμο, καθώς και τους εταίρους της, να προμηθεύονται αμυντικό εξοπλισμό και άλλα συστήματα ασφαλείας.

Εκτός από την προμήθεια εξοπλισμού, η υπηρεσία παρέχει και σχετική υποστήριξη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, ως οργανισμός, το ΝΑΤΟ δεν διαθέτει δικά του πλοία, άρματα μάχης ή όπλα, αλλά βασίζεται στις συνεισφορές και τις υπηρεσίες των κρατών-μελών του και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit