Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Εσωτερικό σημείωμα Ρούμπιο για τήρηση της δεοντολογίας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε την Τετάρτη ένα εσωτερικό μήνυμα σε όλους τους υπαλλήλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το μήνυμα αυτό είχε ως στόχο να τους υπενθυμίσει την ανάγκη να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες δεοντολογίας. Η κίνηση αυτή του υπουργού έρχεται μία ημέρα μετά την απομάκρυνση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από το αξίωμά της.

Η υπενθύμιση του υπουργού Εξωτερικών για τη δεοντολογία

Στο εσωτερικό μήνυμα που διαβιβάστηκε σε όλο το προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής και επαγγελματικής ακεραιότητας. Ο υπουργός τόνισε τις προσδοκίες του από τους υπαλλήλους, ζητώντας τους να τηρούν αυστηρά τις αρχές της δεοντολογίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να διασφαλίζουν την αμεροληψία τους.

Συγκεκριμένα, ο Ρούμπιο ανέφερε στο μήνυμά του: «Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να ενεργούν με αμεροληψία και να μην εκμεταλλεύονται τα δημόσια αξιώματά τους για προσωπικό όφελος». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ηθικής συμπεριφοράς εντός του διπλωματικού σώματος.

Η απομάκρυνση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η αποστολή του συγκεκριμένου μηνύματος από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών έλαβε χώρα την επομένη της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η απομάκρυνση αυτή αποτελεί ένα κεντρικό σημείο στην εξέλιξη των γεγονότων που οδήγησαν στην υπενθύμιση των κανόνων δεοντολογίας και στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Η παραίτηση της κυρίας Γκιλφόιλ από το διπλωματικό της αξίωμα ζητήθηκε από τον Τραμπ. Αυτή η ενέργεια ήρθε ως συνέπεια μιας σειράς δημοσιευμάτων που έφεραν στο φως συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον της πρέσβεως, οι οποίες αφορούσαν τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την τήρηση των ηθικών προτύπων.

Οι καταγγελίες για παροχές και ανταλλάγματα

Οι δημοσιεύσεις, οι οποίες προηγήθηκαν του αιτήματος παραίτησης, ανέφεραν ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε ή να αποδέχθηκε διάφορες παροχές από πρόσωπα. Αυτές οι παροχές περιλάμβαναν χρήματα, ταξίδια και άλλα οφέλη, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της διπλωματικής της δράσης. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τους Αμερικανούς διπλωμάτες.

Αξιοποίηση της διπλωματικής ιδιότητας για προσωπικό όφελος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρέσβης φέρεται να προσέφερε ως αντάλλαγμα για τις παροχές αυτές πρόσβαση σε Αμερικανούς αξιωματούχους. Αυτή η φερόμενη πρακτική υποδηλώνει μια πιθανή εκμετάλλευση της θέσης της. Επιπλέον, οι καταγγελίες υποστήριζαν ότι αξιοποιούσε τη διπλωματική της ιδιότητα για την επίτευξη προσωπικού οφέλους, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της αμεροληψίας και της ακεραιότητας που απαιτούνται για ένα δημόσιο αξίωμα και τη διπλωματική εκπροσώπηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki