Ο Ζελένσκι χαρακτηρίζει «οδυνηρή» την επιλογή του Τραμπ να ταχθεί στην άλλη πλευρά

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, την έντονη απογοήτευσή του για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον εν εξελίξει πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Χαρακτήρισε «οδυνηρό» το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε την «άλλη πλευρά», ειδικά μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι ο Ζελένσκι θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε ότι για τη χώρα του ο πόλεμος δεν είναι θέμα επιχειρήσεων, αλλά ζήτημα ζωής και της ίδιας της πατρίδας.

Οι δηλώσεις στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored»

Μιλώντας στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε συγκεκριμένα: «Είναι οδυνηρό όταν ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει τη μία πλευρά, όχι τη δική μας». Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν είχε πρόβλημα με το να βρίσκεται ο Τραμπ σε μια ουδέτερη θέση, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «αν βρίσκεσαι στη μέση, πρέπει να παραμείνεις στη μέση».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο προηγούμενων τοποθετήσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε εκφράσει την άποψη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Η στάση αυτή του Αμερικανού πολιτικού προκάλεσε την αντίδραση του Ουκρανού προέδρου, ο οποίος τόνισε τη σημασία της σαφούς υποστήριξης σε μια σύγκρουση που αφορά την ύπαρξη της χώρας του.

Η αίσθηση της προδοσίας και οι κυρώσεις

Ερωτηθείς ευθέως αν αισθάνθηκε προδομένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: «Πραγματικά, ναι… αλλά το θέμα είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα συναισθήματά μου ή τα αισθήματά μου». Η ερώτηση αυτή αφορούσε τις δηλώσεις του Τραμπ το προηγούμενο σαββατοκύριακο, κατά τις οποίες ζήτησε την ανάληψη νέου προέδρου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συμφωνήσει να άρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, γεγονός που συνέβαλε στην αίσθηση απογοήτευσης που εξέφρασε ο Ζελένσκι. Η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις περί αντικατάστασης του Ουκρανού προέδρου, δημιούργησαν ένα πλαίσιο που οδήγησε τον Ζελένσκι να χαρακτηρίσει την κατάσταση ως «οδυνηρή».

Η θέση της Ουκρανίας: «Δεν πουλάμε τη χώρα μας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε με έμφαση την αταλάντευτη θέση της χώρας του απέναντι στην εισβολή. «Δεν πουλάμε τη χώρα μας… για εμάς δεν είναι θέμα επιχειρήσεων, είναι η ίδια η ζωή μας και αυτή είναι η χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με αυτή τη δήλωση, ο Ζελένσκι θέλησε να τονίσει ότι η σύγκρουση για την Ουκρανία δεν αποτελεί μια απλή διαπραγμάτευση ή μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά έναν αγώνα για την ύπαρξη και την εθνική κυριαρχία. Η υπεράσπιση της πατρίδας και της ζωής των πολιτών της αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για την ουκρανική ηγεσία.

Δυσκολίες στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο, ο πρόεδρος Ζελένσκι, έχοντας δίπλα του τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, εξέφρασε τη λύπη του για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η χώρα του σε σχέση με τις υπηρεσίες του Starlink και την ανταλλαγή πληροφοριών. Δήλωσε μάλιστα εκπλαγής από τις εξελίξεις στη συνεργασία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι λυπηρό που αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες… σχετικά με το Starlink, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, εννοώ ότι υπήρξαν πολλές διαφορετικές εκπλήξεις που δεν μπορείς να προβλέψεις όταν υπάρχει πραγματική συνεργασία και εμείς βασιζόμαστε στην συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την επιθυμία της χώρας του να είναι «απόλυτα ειλικρινείς, απολύτως σαφείς και να αποτελούν ισχυρούς εταίρους».

Επίσκεψη στο Λονδίνο

Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγιναν στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Λονδίνο την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην βρετανική πρωτεύουσα, ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, παρουσία του οποίου αναφέρθηκε στις προκλήσεις της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για τον Ζελένσκι να μεταφέρει τα μηνύματα της Ουκρανίας και να συζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στον πόλεμο, καθώς και τις ανάγκες της χώρας του, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη στάση ορισμένων συμμάχων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis