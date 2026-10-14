Σκάνδαλο απάτης και δωροδοκίας αξιωματούχων του ΝΑΤΟ με πλαστά τιμολόγια

Οι ευρωπαϊκές αρχές διερευνούν μια υπόθεση φερόμενης απάτης, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, με επίκεντρο υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ. Η υπόθεση αυτή οδήγησε σε μια συντονισμένη επιχείρηση σε Νορβηγία, Γερμανία και Ρουμανία, υπό τον συντονισμό της Eurojust. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν πέντε συλλήψεις και εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Η συντονισμένη επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η μεγάλη επιχείρηση των ευρωπαϊκών αρχών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, με την ενεργό συμμετοχή και τον συντονισμό της Eurojust. Η συνεργασία επεκτάθηκε και στην Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA), η οποία διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έρευνες σε διάφορες κατοικίες και επιχειρήσεις στις τρεις χώρες, δηλαδή στη Νορβηγία, τη Γερμανία και τη Ρουμανία, με στόχο τη συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων.

Πλαστά τιμολόγια και υπηρεσίες σε πολεμικά πλοία

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται μια εταιρεία, η οποία φέρεται να υπέβαλε, μαζί με τους υπεργολάβους της, παραποιημένα τιμολόγια. Τα τιμολόγια αυτά αφορούσαν υπηρεσίες υποστήριξης στρατιωτικών πλοίων του ΝΑΤΟ κατά τον ελλιμενισμό τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται ως «husbandry services» ή υπηρεσίες λιμενικής υποστήριξης.

Πρόκειται για απαραίτητες υπηρεσίες που παρέχονται από την ξηρά, όταν τα πλοία βρίσκονται σε λιμάνια. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν την εξυπηρέτηση τόσο των ίδιων των σκαφών όσο και των πληρωμάτων τους. Η έρευνα επικεντρώνεται στην υποψία ότι τα τιμολόγια για αυτές τις υπηρεσίες ήταν απατηλά, οδηγώντας σε οικονομικές απώλειες.

Υποψίες για δωροδοκίες αξιωματούχων και οικονομικές απώλειες

Πέρα από την υποβολή πλαστών τιμολογίων, οι καταγγελίες που διερευνώνται περιλαμβάνουν και την πιθανή δωροδοκία ξένων δημόσιων αξιωματούχων. Ο στόχος των φερόμενων δωροδοκιών ήταν η εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης σε συμβατικές συναλλαγές, γεγονός που προσθέτει μια επιπλέον σοβαρή διάσταση στην υπόθεση.

Οι οικονομικές απώλειες για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, λόγω αυτής της φερόμενης απάτης, εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Το ακριβές ύψος της απάτης εξακολουθεί να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών.

Ο ρόλος της NSPA στην αποκάλυψη της υπόθεσης

Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) αποτελεί τον βασικό πάροχο υπηρεσιών για τον Οργανισμό και είναι αρμόδια για την υλικοτεχνική υποστήριξη, καθώς και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού και υπηρεσιών. Ήταν η ίδια η NSPA που εντόπισε τις ύποπτες χρεώσεις, οι οποίες αφορούσαν υπηρεσίες σε στρατιωτικά πλοία κατά τις επισκέψεις τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Η διασυνοριακή διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, όταν η Eurojust άρχισε να παρέχει δικαστική υποστήριξη στην έρευνα για τα ύποπτα τιμολόγια που είχαν υποβληθεί στην NSPA. Η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και της υπηρεσίας του ΝΑΤΟ ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη του δικτύου και την έναρξη των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis