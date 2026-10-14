Τζόσουα Χακ: Νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επίσημα την ηγεσία της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ο ορισμός του ως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής έρχεται μετά την αποπομπή και την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο κ. Χακ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με την ιδιότητα του επιτετραμμένου, ασκώντας τις αρμοδιότητες του επικεφαλής της πρεσβείας.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει την ηγεσία της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα. Η θέση του είναι αυτή του επιτετραμμένου, από την οποία θα ασκεί όλα τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στον επικεφαλής της πρεσβείας. Μέχρι πρότινος, ο κ. Χακ υπηρετούσε ως αναπληρωτής επικεφαλής της ίδιας διπλωματικής αποστολής, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

Η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του ακολουθεί την αποπομπή και την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την προηγούμενη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο κ. Χακ θεωρείται διπλωμάτης με πολυετή εμπειρία, έχοντας χειριστεί ζητήματα που αφορούν άμεσα την Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Μακρά πορεία στην αμερικανική διπλωματία

Ο Τζόσουα Χακ έχει διαγράψει μια μακρά και σημαντική πορεία στον χώρο της αμερικανικής διπλωματίας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει αναλάβει διάφορες κρίσιμες θέσεις τόσο εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ όσο και σε διπλωματικές αποστολές των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό. Αυτή η πορεία του έχει προσφέρει εκτενή γνώση και εμπειρία σε διαφορετικά πολιτικά και διπλωματικά περιβάλλοντα.

Στο παρελθόν, ο κ. Χακ διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, με ειδική αρμοδιότητα τη διαμόρφωση πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Επιπλέον, είχε αναλάβει τη διεύθυνση του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το συγκεκριμένο γραφείο είναι αρμόδιο για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία.

Εξειδίκευση σε θέματα Ανατολικής Μεσογείου

Η προηγούμενη εμπειρία του Τζόσουα Χακ του έχει προσφέρει άμεση και βαθιά γνώση των διπλωματικών ζητημάτων που απασχολούν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η θητεία του σε θέσεις που αφορούσαν τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, καθώς και η διεύθυνση του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, τον καθιστούν γνώστη των περιφερειακών δυναμικών.

Ειδικότερα, η ευθύνη του για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και με τη Μάλτα και την Τουρκία, του έχει δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των σχέσεων της Ουάσινγκτον με την Αθήνα και τις γύρω χώρες. Αυτή η εξειδίκευση θεωρείται σημαντική για τον νέο του ρόλο ως επικεφαλής της πρεσβείας στην Ελλάδα.

Διεθνής εμπειρία και γλωσσικές δεξιότητες

Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης καριέρας του, ο κ. Χακ έχει υπηρετήσει σε πολλές αμερικανικές διπλωματικές αποστολές ανά τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, έχει τοποθετηθεί σε πόλεις όπως η Σαγκάη, το Τόκιο, η Σόφια, η Γιανγκόν, η Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ. Αυτές οι τοποθετήσεις του έχουν επιτρέψει να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε διαφορετικά πολιτικά και διπλωματικά περιβάλλοντα.

Παράλληλα με τις διεθνείς του αποστολές, ο Τζόσουα Χακ έχει αναλάβει διάφορες θέσεις και στην Ουάσινγκτον. Έχει εργαστεί στα γραφεία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που χειρίζονται τις υποθέσεις της Κίνας και της Κορέας. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνεται επίσης η θητεία του ως προσωπάρχης του Κερτ Κάμπελ, την περίοδο που ο τελευταίος υπηρετούσε ως βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις υποθέσεις Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού.

Ο κ. Χακ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και έχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας. Διαθέτει επίσης σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες, καθώς μιλά κινεζικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis