Μαθητής τραυμάτισε διευθυντή και καθηγήτρια σε σχολείο της Γαλλίας

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα το πρωί στην πόλη Ομπάν, στη νότια Γαλλία, έπειτα από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολική μονάδα. Ένας ανήλικος μαθητής γυμνασίου τραυμάτισε με κυνηγετικό όπλο τον διευθυντή του σχολείου, καθώς και μία καθηγήτρια. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του μαθητή που φέρεται να προκάλεσε το συμβάν.

Το περιστατικό και η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο μαθητής χρησιμοποίησε ένα κυνηγετικό όπλο διαμετρήματος 12 για να πυροβολήσει τα δύο θύματα. Η αστυνομική πηγή, η οποία μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επιβεβαίωσε τη χρήση του συγκεκριμένου όπλου.

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα το πρωί ότι η ζωή των δύο τραυματιών, του διευθυντή και της καθηγήτριας, δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτή η διαβεβαίωση ήρθε μετά την άμεση επέμβαση των αρχών και τη σύλληψη του ανήλικου δράστη.

Άμεση αντίδραση της κυβέρνησης

Μετά το περιστατικό, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έδωσε εντολή σε δύο υπουργούς να μεταβούν στην περιοχή. Συγκεκριμένα, ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, και τον υπουργό Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, να μεταβούν στην Ομπάν. Η πόλη Ομπάν βρίσκεται στην περιοχή Μπους-ντι-Ρον, όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την άμεση ανταπόκριση της γαλλικής κυβέρνησης στην κατάσταση που δημιουργήθηκε στη σχολική μονάδα, δείχνοντας την προσοχή που δόθηκε στο συμβάν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr