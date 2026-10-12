Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία: Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μία καθηγήτρια, συνελήφθη 14χρονος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου σε σχολείο στην πόλη Aubagne, στη νότια Γαλλία, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν εντός του κτιρίου. Από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκαν ο διευθυντής του σχολείου και μία καθηγήτρια, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 14χρονου ως ύποπτου δράστη.

Το περιστατικό και οι τραυματίες

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο σχολείο Joseph-Lakanal, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μπους-ντι-Ρον, κοντά στη Μασσαλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ο 53χρονος διευθυντής του σχολείου τραυματίστηκε στο πόδι ή στο δεξί ισχίο από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Παράλληλα, μία 37χρονη εκπαιδευτικός δέχθηκε πλήγμα στον μηρό, με ορισμένες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο τραυματισμός της προήλθε από εξοστρακισμό.

Η σύλληψη του δράτη και η έρευνα

Για την επίθεση συνελήφθη ένας 14χρονος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο. Η εισαγγελία της Μασσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του περιστατικού, διέταξε τη διενέργεια έρευνας για «απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση».

Η ταυτότητα του 14χρονου δράστη δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ένοπλο επεισόδιο.

Άμεση κινητοποίηση και διαβεβαιώσεις

Αμέσως μετά την εκδήλωση των πυροβολισμών, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, πυροσβέστες και ασθενοφόρα, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους τραυματίες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παρευρισκομένων. Η άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων ήταν καθοριστική.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ζαν-Πιερ Σκιλαρί, μιλώντας στους δημοσιογράφους, επιβεβαίωσε ότι κανένας μαθητής δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση στην τοπική κοινότητα και τις οικογένειες των μαθητών.

Επίσημες αντιδράσεις και επισκέψεις

Την επίθεση καταδίκασε ο υπουργός Εθνικής Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη πράξη». Ο υπουργός τόνισε ότι το περιστατικό «αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την εξάπλωση της ανεξέλεγκτης βίας στην κοινωνία μας».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Εντουάρ Ζεφρέ υπογράμμισε ότι «απέναντι σε αυτή τη νέα επίθεση, η Εθνική Παιδεία θα παραμείνει, όπως πάντα, ενωμένη και ισχυρή, στο πλευρό μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που δοκιμάζεται σκληρά». Αναμένεται επίσης το απόγευμα της Δευτέρας να μεταβούν στο σημείο ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, καθώς και η υφυπουργός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Μαθητείας Σαμπρίνα Ρουμπάς.

Το πλαίσιο του συμβάντος

Πηγή προσκείμενη στην έρευνα, καθώς και η νομαρχία της περιοχής Μπους-ντι-Ρον, διευκρίνισαν ότι οι πυροβολισμοί δεν έχουν «καμία σχέση» με το κίνημα κινητοποιήσεων των μαθητών λυκείου που παρατηρείται σε διάφορα σημεία της Γαλλίας. Αυτή η διευκρίνιση κρίθηκε απαραίτητη για την αποφυγή παρερμηνειών.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι στο συγκεκριμένο σχολείο, το Joseph-Lakanal, δεν πραγματοποιείται κατάληψη, σε αντίθεση με χιλιάδες άλλα σχολεία σε ολόκληρη τη Γαλλία που έχουν πληγεί από τις μαθητικές κινητοποιήσεις. Το γεγονός αυτό αποσυνδέει το περιστατικό από το γενικότερο κλίμα αναταραχής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis