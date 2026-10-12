Ζελένσκι: Η Ρωσία έπληξε ενεργειακές υποδομές μετά την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχειρία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, σχολίασε με καυστικό τρόπο τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας», αποκαλύπτοντας ότι η Ρωσία όχι μόνο δεν σταμάτησε τις επιθέσεις, αλλά έπληξε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές αμέσως μετά την αμερικανική ανακοίνωση. Μιλώντας τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την ετοιμότητα της χώρας του να σεβαστεί μια εκεχειρία, αλλά προειδοποίησε ότι θα απαντήσει εάν η Ρωσία δεν σταματήσει τις επιθέσεις.

Η ανακοίνωση του Τραμπ και η αντίδραση του Κιέβου

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει το πρωί της Κυριακής, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ότι «με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προσθέσει πως «και τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες και καλώντας να μην παραβιαστεί η συμφωνία.

Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι εξέπληξε αρχικά, αναφέροντας ότι η συμφωνία ήταν «νέα για μένα» και ότι η ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη στην ουκρανική πλευρά. Παρόλα αυτά, το Κίεβο «υποστήριξε αμέσως» την ιδέα της εκεχειρίας του Τραμπ, υπενθυμίζοντας ότι η ουκρανική κυβέρνηση είχε προτείνει παρόμοια μέτρα νωρίτερα φέτος. Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει αν έχει συμφωνήσει σε μια τέτοια εκεχειρία.

Ρωσικά πλήγματα μετά την ανακοίνωση

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι τη στιγμή της αμερικανικής ανακοίνωσης, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες τζετ βρίσκονταν ήδη στον ουκρανικό εναέριο χώρο. Ταυτόχρονα, μεγάλες περιοχές της πρωτεύουσας, του Κιέβου, αντιμετώπιζαν διακοπές στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση.

Λίγο αργότερα, αμέσως μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Αυτό το πλήγμα προκάλεσε περαιτέρω ζημιές στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, προσθέτοντας στα προβλήματα που ήδη αντιμετώπιζε η χώρα.

Συνεχιζόμενες επιθέσεις και η απάντηση του Πούτιν

Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε και άλλα ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα μεσάνυχτα χτυπήθηκε μια εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Επιπλέον, σημειώθηκε επίθεση με αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ένα πρατήριο καυσίμων.

Σχολιάζοντας την κατάσταση, ο Ζελένσκι σημείωσε με νόημα πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν διαβάζει Truth Social», την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η απάντηση του Πούτιν στον Τραμπ: ρωσικές επιθέσεις». Επίσης, αποκάλυψε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν πραγματοποίησαν πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας.

Ενεργειακή κατάσταση της Ουκρανίας και όροι εκεχειρίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξήγησε ότι η χώρα του διαθέτει μόλις ένα διυλιστήριο πετρελαίου και εξαρτάται άμεσα από τις εισαγωγές και τη διεθνή βοήθεια για την ενεργειακή της ασφάλεια. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει καθημερινές διακοπές ρεύματος λόγω των ρωσικών πληγμάτων στις υποδομές της και βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα κλιμακούμενων επιθέσεων ενόψει του χειμώνα.

Παρά τα νέα πλήγματα, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να στηρίζει την πρόταση για αμοιβαία αναστολή των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Έθεσε, ωστόσο, σαφείς όρους για την εφαρμογή της: εάν η Μόσχα επιθυμεί να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών διυλιστηρίων και των εξαγωγών πετρελαίου, θα πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και στις κρίσιμες υποδομές της χώρας, καθώς και τις επιθέσεις που προκαλούν ανθρώπινες απώλειες. Η αμερικανική ομάδα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει μια τέτοια συμφωνία για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki