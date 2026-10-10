Η Κομισιόν κατά της συμφωνίας Τραμπ – Πούτιν για το ντίζελ: «Η Ευρώπη δεν χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρά στη συμφωνία που φέρεται να συνήφθη μεταξύ Τραμπ και Πούτιν σχετικά με το ρωσικό ντίζελ, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι η Ευρώπη δεν προτίθεται να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το αμερικανικό άνοιγμα στο ρωσικό ντίζελ, με την Κομισιόν να ξεκαθαρίζει τη σταθερή της δέσμευση για απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει αποφασιστικά την προσπάθεια αυτή, τονίζοντας τη σημασία της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Η σαφής θέση της Κομισιόν για το ρωσικό ντίζελ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο άνοιγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο ρωσικό ντίζελ. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι «η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες». Πρόσθεσε επίσης ότι η Ευρώπη «δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σταθερή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην συνεισφέρει οικονομικά στον πόλεμο, μέσω της αγοράς ρωσικών καυσίμων. Η Κομισιόν τονίζει ότι η Ευρώπη έχει διδαχθεί από την προηγούμενη εξάρτησή της και πλέον ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική.

Η αποφασιστική πορεία προς την απεξάρτηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμηνύει ότι θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα την πορεία της προς την πλήρη απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Αυτή η στρατηγική αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και την αποφυγή της χρηματοδότησης επιθετικών ενεργειών.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής επανέλαβε ότι η ΕΕ μειώνει την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα και «θα συνεχίσει αποφασιστικά να το κάνει». Η δέσμευση αυτή είναι αμετάκλητη και αποτελεί κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής απάντησης στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Διαφορετικές κατευθύνσεις μεταξύ Επιτροπής και Ουάσιγκτον

Η δήλωση της Κομισιόν, αν και δεν κατονομάζει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο, αναδεικνύει μια διαφορετική κατεύθυνση στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι της Ουάσιγκτον. Ενώ υπήρξε ένα «αμερικανικό άνοιγμα» στο ρωσικό ντίζελ, η ΕΕ διατηρεί μια σαφώς αντίθετη στάση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη μείωση της εξάρτησής της από τα ρωσικά καύσιμα, σε αντίθεση με τις κινήσεις που ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ενίσχυση των ρωσικών εσόδων. Αυτή η διαφοροποίηση υπογραμμίζει τις διαφορετικές προτεραιότητες και στρατηγικές που ακολουθούν οι δύο πλευρές σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Έκκληση για κατάπαυση του πυρός και προστασία υποδομών

Παράλληλα με την ενεργειακή της πολιτική, η Κομισιόν επαναλαμβάνει την αναγκαιότητα για μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Η κατάπαυση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του παγκόσμιου εφοδιασμού τροφίμων, ο οποίος έχει επηρεαστεί σημαντικά από τις συγκρούσεις.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη για προστασία των ενεργειακών υποδομών, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Η διασφάλιση αυτών των υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, καθώς και για την απρόσκοπτη ροή ενέργειας.

Αναμονή για αντιδράσεις από τα κράτη μέλη

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εκφράζει τη επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει διαθέσιμες πολιτικές αντιδράσεις από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς αναμένονται οι επίσημες τοποθετήσεις των επιμέρους χωρών.

Η στάση της Κομισιόν αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις πλευρές, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της Ευρώπης στις αρχές της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της μη χρηματοδότησης πολεμικών συγκρούσεων.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos