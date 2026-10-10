Αίσιο τέλος στο θρίλερ της Ζακύνθου: Εντοπίστηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε στη θάλασσα

Μια 44χρονη αλλοδαπή γυναίκα, η οποία αγνοείτο από χθες Παρασκευή μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο, εντοπίστηκε σώα και έχοντας τις αισθήσεις της. Η γυναίκα βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, έπειτα από μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που διήρκεσε αρκετές ώρες. Η επιχείρηση, η οποία συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, προσφέροντας ανακούφιση μετά την αγωνία για την τύχη της 44χρονης.

Ο εντοπισμός και η διάσωση

Η 44χρονη αλλοδαπή γυναίκα εντοπίστηκε από ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Μαδέρας. Ο εντοπισμός της έγινε σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, μια περιοχή όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες μετά την αναφορά της πτώσης της.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, η γυναίκα περισυνελέγη από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά την περισυλλογή της, η 44χρονη είχε τις αισθήσεις της, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα θετικό δεδομένης της διάρκειας της παραμονής της στη θάλασσα και των δυσκολιών που αντιμετώπισε.

Η επιχείρηση έρευνας

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε ξεκινήσει από χθες Παρασκευή, αμέσως μετά την αναφορά για την πτώση της 44χρονης στη θάλασσα. Ο συντονισμός της μεγάλης αυτής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το οποίο κινητοποίησε άμεσα τις διαθέσιμες δυνάμεις.

Στην ευρεία αυτή επιχείρηση συμμετείχαν διάφορα μέσα και προσωπικό. Συγκεκριμένα, επιστρατεύτηκε ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, καθώς και τρία παραπλέοντα πλοία που συνέδραμαν στις αναζητήσεις στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Επιπλέον, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχε ενεργά στις έρευνες από αέρος, καλύπτοντας μια μεγάλη έκταση και συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Η περιοχή των ερευνών ορίστηκε σε απόσταση 72 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, εκεί όπου είχε αναφερθεί αρχικά η πτώση της γυναίκας από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έφερε σημαία Μπαχαμών.

Οι συνθήκες της πτώσης

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 44χρονη αλλοδαπή γυναίκα έπεσε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Το περιστατικό έλαβε χώρα από κρουαζιερόπλοιο που έφερε σημαία Μπαχαμών, ενώ έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το οποίο συντόνισε την επιχείρηση διάσωσης, αναμένεται να διερευνήσει περαιτέρω το συμβάν. Στόχος είναι να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας από το πλοίο, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Η μεταφορά στο Κατάκολο

Αφού η 44χρονη περισυνελέγη από το ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μεταφέρθηκε άμεσα στο λιμάνι του Κατακόλου. Η μεταφορά της έγινε με ασφάλεια, προκειμένου να της παρασχεθεί οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα ενδεχομένως χρειαζόταν μετά την περιπέτειά της στη θάλασσα, η οποία διήρκεσε από χθες Παρασκευή.

Η κατάσταση της υγείας της, όπως αναφέρθηκε από τις αρχές, ήταν σταθερή και είχε τις αισθήσεις της καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς της προς την ξηρά, επιβεβαιώνοντας το αίσιο τέλος της περιπέτειας.

Με πληροφορίες από: News.gr