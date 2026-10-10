Τηλεθέαση Παρασκευής: Σκληρή μάχη με ανατροπή στην πρωινή ζώνη

Μια σκληρή αναμέτρηση για την πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης έλαβε χώρα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ανάμεσα στις πρωινές εκπομπές. Οι μετρήσεις της Nielsen ανέδειξαν διαφορετικούς νικητές, καθώς τα αποτελέσματα διαφοροποιήθηκαν σημαντικά μεταξύ του δυναμικού κοινού και του γενικού συνόλου των τηλεθεατών.

Η αναμέτρηση στην πρωινή ζώνη

Η πρωινή ζώνη της Παρασκευής χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό, με τις εκπομπές να διεκδικούν την κορυφή. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εκπομπές «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου και «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς και οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Τα μηχανάκια της Nielsen κατέγραψαν τα ποσοστά τηλεθέασης, αποκαλύπτοντας μια ανατροπή όσον αφορά το δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο επιβεβαιώθηκε μια άλλη κυριαρχία. Η εικόνα που προέκυψε από τις μετρήσεις έδειξε πως οι προτιμήσεις των τηλεθεατών διαμορφώθηκαν με βάση την ηλικιακή κατηγορία.

Το δυναμικό κοινό 18-54

Στην κατηγορία του δυναμικού κοινού, που περιλαμβάνει τις ηλικίες 18-54, η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει την πρώτη θέση. Η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της είδαν τον δείκτη της Nielsen να φτάνει έως και το 12,2%, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση των νεότερων τηλεθεατών.

Σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου με την εκπομπή της «Super Κατερίνα», η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση στο δυναμικό κοινό κατέκτησε το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, ολοκληρώνοντας έτσι την τριάδα των εκπομπών με την υψηλότερη τηλεθέαση σε αυτή την κατηγορία.

Η εικόνα στο γενικό σύνολο

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα που διαμορφώθηκε στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών, όπου οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ αναδείχθηκαν οι απόλυτοι κυρίαρχοι. Η εκπομπή κατέκτησε την πρώτη θέση με ένα εντυπωσιακό ποσοστό τηλεθέασης που έφτασε το 17,3%.

Στη δεύτερη θέση του γενικού συνόλου ακολούθησε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ενώ η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» τερμάτισε τρίτη σε αυτή την κατηγορία. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη διαφορετική δυναμική των εκπομπών ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται και τις προτιμήσεις των τηλεθεατών σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Τα τελικά αποτελέσματα της Nielsen

Η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποδείχθηκε μια ημέρα έντονου ανταγωνισμού για τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς οι μετρήσεις της Nielsen ανέδειξαν διαφορετικούς νικητές ανάλογα με την κατηγορία κοινού. Η μάχη για την πρωτιά ήταν σκληρή, με τις εκπομπές να εναλλάσσονται στις πρώτες θέσεις.

Τα στοιχεία της τηλεθέασης αναδεικνύουν τη σημασία τόσο του δυναμικού κοινού όσο και του γενικού συνόλου για τις τηλεοπτικές παραγωγές. Οι Σίσσυ Χρηστίδου, Κατερίνα Καινούργιου και Γιώργος Λιάγκας, μαζί με τους «Αταίριαστους», βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των τηλεθεατών, προσφέροντας μια Παρασκευή γεμάτη ανατροπές στους πίνακες τηλεθέασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki