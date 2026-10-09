Ο Διονύσης Χαριτόπουλος πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος άφησε χθες την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Ο εκλιπών νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο της Αττικής, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν οι εκδόσεις «Τόπος», με τις οποίες συνεργάστηκε στενά επί σειρά ετών.

Η ανακοίνωση των εκδόσεων «Τόπος»

Οι εκδόσεις «Τόπος» γνωστοποίησαν την είδηση του θανάτου του Διονύση Χαριτόπουλου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πέθανε χθες ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το γράφουμε όπως το ήθελε, ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια». Στην ανακοίνωσή τους, οι εκδόσεις περιέγραψαν τον συγγραφέα ως ολιγαρκή, ανθεκτικό και μπεσαλή τόσο στη ζωή όσο και στη γραφή του.

Ο αποχαιρετισμός από τους ανθρώπους των εκδόσεων «Τόπος» έγινε με συγκινητικό τρόπο, καθώς ανέφεραν: «Διονύση όλοι εδώ οι άνθρωποι των εκδόσεων ΤΟΠΟΣ σε αποχαιρετούμε σαν σιωπηλός κυκλικός χορός βλέποντάς σε να χορεύεις για μια τελευταία φορά το μόνο τραγούδι που χόρευες το βυζαντινό του Τσιτσάνη «Ίσως αύριο»». Επίσης, υπογράμμισαν ως παρακαταθήκη ένα απόσπασμα που είχε επιλέξει ο ίδιος για το άνοιγμα του τελευταίου του βιβλίου: «Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους, έξω απ’ τα Χειμερινά Ανάκτορα, ακόμη κι αν είναι χειρότεροι απ’ τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους».

Η ζωή και η καταγωγή του συγγραφέα

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος γεννήθηκε το 1947 στον Πειραιά, όπου έζησε τα πρώτα είκοσι χρόνια της ζωής του. Η καταγωγή του ήταν από τη Μέσα Μάνη από την πλευρά του πατέρα του, ενώ από τη μητέρα του προερχόταν από τα ψηλά Βουνά, το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Ο ίδιος δήλωνε ευγνώμων που είχε την ευκαιρία να βιώσει ζόρικες εποχές στον Πειραιά.

Από μικρή ηλικία, ο συγγραφέας εργάστηκε σε σκληρές χειρωνακτικές δουλειές στο λιμάνι και στα γύρω μηχανουργεία και εργοστάσια. Αυτές οι εμπειρίες, όπως ανέφερε, του προσέφεραν ταχύρρυθμα μαθήματα επιβίωσης, αξιοπρέπειας και ανθρωπογνωσίας. Στην πορεία της ζωής του, άφησε ημιτελείς δύο ενάρξεις σπουδών, μία στην Αθήνα και μία στο Λονδίνο. Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε δύο γιους από τον πρώτο του γάμο, τον Κώστα και τον Γιάννη, στους οποίους οι εκδόσεις «Τόπος» απηύθυναν μια θερμή αγκαλιά στον αποχαιρετισμό τους. Υπήρξε επίσης σύζυγος της δημοσιογράφου Μαλβίνας Κάραλη.

Το λογοτεχνικό του έργο

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος ξεκίνησε τη συγγραφική του πορεία το 1976 με το πρώτο του βιβλίο. Από τότε, κατάφερε να αποσπάσει τον έπαινο τόσο των κριτικών του πνευματικού κόσμου όσο και των αναγνωστών, οι οποίοι ωστόσο δυσκολεύονταν να τον κατηγοριοποιήσουν. Ο συγγραφέας χαρακτηρίστηκε ως ακατάτακτος, αταξινόμητος και αυτόνομος, καθώς δεν ανήκε σε συγκεκριμένες λογοτεχνικές σχολές, ρεύματα ή παρέες και δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής του.

Θεωρούνταν μια κατηγορία μόνος του, μια γνήσια αντικομφορμιστική ψυχή. Η γραφή του, σε καθένα από τα 24 βιβλία του, αποπνέει την απαράμιλλη γοητεία του αυθεντικού και σχεδόν πάντα βαθιά βιωματικού. Μεταξύ των έργων του ξεχωρίζει το εμβληματικό «Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων», καθώς και τα βιωματικά διηγήματα που έγραψε για τον Πειραιά. Τα βιβλία του αποτελούν τη μοναδική του κληρονομιά σε όλο τον κόσμο.

Η συνεργασία με τις εκδόσεις «Τόπος»

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος διατηρούσε μια αψεγάδιαστη συνεργασία με τις εκδόσεις «Τόπος» από την ίδρυσή τους το 2007. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, εκδόθηκαν 12 νέοι τίτλοι του και επανεκδόθηκαν οι 12 προηγούμενοι, καλύπτοντας έτσι το σύνολο του έργου του.

Η σχέση του με τον εκδοτικό οίκο ήταν ιδιαίτερα στενή, όπως φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο οι εκδόσεις επέλεξαν να τον αποχαιρετήσουν, αναφερόμενοι στην επιθυμία του να μην χρησιμοποιηθούν εκφράσεις όπως «έφυγε» ή «αποχώρησε». Η συνεργασία αυτή ανέδειξε το έργο του και το κατέστησε προσβάσιμο σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια λογοτεχνική παρακαταθήκη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis