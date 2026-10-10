Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ: Δυνατή έκρηξη και ακυρώσεις πτήσεων

Μία δυνατή έκρηξη ακούστηκε το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026, στο διεθνές αεροδρόμιο King Khaled του Ριάντ, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε ως νέα επίθεση από δύο τοπικούς αξιωματούχους, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις. Το αεροδρόμιο παρότρυνε τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρίες τους για να ενημερωθούν σχετικά με την κατάσταση των πτήσεών τους, πριν κατευθυνθούν προς τον χώρο του αεροδρομίου.

Η νέα επίθεση και η έκρηξη στο Ριάντ

Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026, το διεθνές αεροδρόμιο King Khaled της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας δέχτηκε νέα επίθεση. Μία δυνατή έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή του αεροδρομίου, όπως ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώθηκε από δύο τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι έκαναν λόγο για νέα επίθεση που προκάλεσε αναστάτωση.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε ένα κλίμα ανησυχίας, καθώς το αεροδρόμιο του Ριάντ έχει βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων και νωρίτερα μέσα στην ίδια εβδομάδα. Οι αρχές του αεροδρομίου, King Khaled International Airport, εξέδωσαν άμεσα οδηγίες προς το επιβατικό κοινό, καλώντας τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρίες τους για πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις τους.

Επιπτώσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις

Ως άμεση συνέπεια της έκρηξης και της νέας επίθεσης, παρατηρήθηκε σημαντική αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις από και προς το Ριάντ. Οι αεροπορικές εταιρίες Etihad Airways και Qatar Airways προχώρησαν στην ακύρωση πολλών πτήσεων που συνδέουν κεντρικούς προορισμούς με την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Οι ακυρώσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην ημέρα του συμβάντος, αλλά αναμένεται να παραταθούν. Συγκεκριμένα, ορισμένες από τις ακυρωμένες πτήσεις θα επηρεάσουν το πρόγραμμα των ταξιδιωτών μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026. Η οδηγία του αεροδρομίου προς τους επιβάτες να ενημερώνονται πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο αποσκοπεί στην αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.

Προηγούμενες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Η σημερινή επίθεση στο αεροδρόμιο King Khaled του Ριάντ ακολούθησε μια σειρά επιθέσεων που είχαν σημειωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Αυτά τα προηγούμενα περιστατικά είχαν σοβαρές συνέπειες, καθώς οδήγησαν στον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Μεταξύ των θυμάτων των προηγούμενων ημερών, δύο ημέρες πριν τη νέα επίθεση, συγκαταλέγονταν τρεις Σαουδάραβες πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένας πιλότος.

Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, οι προηγούμενες επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό αρκετών άλλων ατόμων. Παράλληλα, καταστράφηκε ένα αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Saudia, ενώ μία στήλη καπνού είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο, δημιουργώντας εικόνες ανησυχίας και αναστάτωσης στην περιοχή.

Απουσία επίσημων σχολίων

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπήρξε άμεση επίσημη ανταπόκριση ή σχολιασμός σχετικά με την έκρηξη και τη νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Το γραφείο της σαουδαραβικής κυβέρνησης για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχολιασμό του περιστατικού.

Ομοίως, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη δήλωση ή ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις. Η έλλειψη άμεσων επίσημων πληροφοριών αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με την φύση της επίθεσης και τα μέτρα που λαμβάνονται.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis