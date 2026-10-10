Ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια με 17 νεκρούς: «Αυτό είναι το ευχαριστώ τους» δηλώνει ο Ζελένσκι

Ρωσική επίθεση στην πόλη της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά. Η επίθεση, που περιλάμβανε τη ρίψη πέντε κατευθυνόμενων βομβών σε κατοικίες, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 18 ατόμων, εκ των οποίων τρία παιδιά. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση αποτελεί το «ευχαριστώ της Μόσχας για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ».

Τα πλήγματα στη Ζαπορίζια και οι πρώτες εκτιμήσεις

Μια σειρά από πλήγματα έπληξε τη νοτιοανατολική πόλη της Ζαπορίζια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες. Οι κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι, πέραν των νεκρών, τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τρία από τα θύματα να είναι παιδιά. Δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν τις ζωές τους.

Ο Μιχάιλο Σεμίκιν, εκτελών χρέη επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ζαπορίζια, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι έρεψεις για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων σπιτιών συνεχίζονται. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται στο σημείο των επιθέσεων.

Η αντίδραση του Ζελένσκι και η σύνδεση με τις κυρώσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνέδεσε άμεσα τη ρωσική επίθεση με την πρόσφατη άρση κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι έγραψε: «Σήμερα, η Ρωσία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ ρίχνοντας πέντε κατευθυνόμενες βόμβες σε κατοικίες στη Ζαπορίζια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Τόνισε επίσης ότι η χθεσινή νύχτα επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως στη Ρωσία, οποιαδήποτε χαλάρωση της πίεσης εκλαμβάνεται ως δυνατότητα να συνεχίσουν να πολεμούν και να ρίχνουν βόμβες σε πόλεις.

Η άρση των κυρώσεων και οι διπλωματικές προσπάθειες

Τα πλήγματα στη Ζαπορίζια σημειώθηκαν μόλις μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την προσωρινή άρση κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι υψηλές τιμές των καυσίμων.

Την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η άρση των κυρώσεων, Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας νέας διπλωματικής προσπάθειας που στοχεύει στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η κριτική του Ζελένσκι στον Τραμπ και το μήνυμα προς τη Ρωσία

Ο πρόεδρος Ζελένσκι επέκρινε τη συμφωνία την Παρασκευή, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες ως «προκάλυμμα». Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Τραμπ επιδιώκει ταυτόχρονα μια συμφωνία με τη Ρωσία, ενώ η χώρα του συνεχίζει τις επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη για διαφορετικά μηνύματα προς τη Ρωσία. Δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο και για να συμβεί αυτό, πρέπει να αισθανθεί τις απώλειές της. Πρόσθεσε ότι οι δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας διασφαλίζουν αυτή την κατάσταση και ότι η χώρα του θα ανταποδώσει τα ρωσικά πλήγματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεκατρείς περιοχές της Ουκρανίας δέχθηκαν επίθεση, με ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε όλους όσοι παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki