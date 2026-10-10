Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο δεκαπέντε ατόμων, με τρία από αυτά να είναι παιδιά. Τα πλήγματα σημειώθηκαν στην περιοχή της Ζαπορίζια και στην πρωτεύουσα Κίεβο. Οι επιθέσεις αυτές έλαβαν χώρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύναψε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά.

Θύματα και τραυματίες στη Ζαπορίζια

Στην περιοχή της Ζαπορίζια, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και τρία παιδιά, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τραγωδία. Παράλληλα, η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δεκαέξι άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην περιοχή.

Ένα εξάχρονο κοριτσάκι συγκαταλέγεται στα θύματα των πληγμάτων στη Ζαπορίζια. Το παιδί έχασε τη ζωή του όταν από ένα πλήγμα καταστράφηκε τμήμα του κτηριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων όπου διέμενε. Οι διασώστες ανέσυραν το άψυχο σώμα της μικρής από τα χαλάσματα, με τον παππού της να εκφράζει τον πόνο του με λυγμούς πάνω από αυτήν.

Καταστροφές και επιχειρήσεις διάσωσης στη Ζαπορίζια

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, η Ρωσία στοχοθέτησε κατοικημένες περιοχές της πόλης της Ζαπορίζια. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν «πέντε κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη», οι οποίες έπληξαν κτήρια κατοικιών. Η στοχοποίηση αυτή προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αστικές υποδομές, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στις πληγείσες περιοχές της Ζαπορίζια. Ομάδες διασωστών καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα χαλάσματα των κτηρίων που επλήγησαν. Το έργο των σωστικών συνεργείων είναι δύσκολο, καθώς αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Πλήγματα στο Κίεβο και διακοπές ρεύματος

Εκτός από τη Ζαπορίζια, πύραυλοι έπληξαν και την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της πόλης. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των ρωσικών επιθέσεων.

Οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο είχαν ως συνέπεια «διακοπές ρεύματος μεγάλης κλίμακας» στην πρωτεύουσα. Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας της χώρας, η εταιρεία DTEK, ανέφερε ότι σημειώθηκαν «νέες διακοπές ρεύματος μεγάλης κλίμακας στην πρωτεύουσα λόγω επιθέσεων». Η ίδια εταιρεία διευκρίνισε ότι τα προγράμματα σταθεροποίησης δεν ισχύουν προς το παρόν, αφήνοντας μεγάλο μέρος της πόλης χωρίς ηλεκτροδότηση.

Το πλαίσιο της συμφωνίας για το ντίζελ

Οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, που οδήγησαν στον θάνατο δεκαπέντε ανθρώπων, σημειώθηκαν αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύναψε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συμφωνία αυτή αφορά την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στόχος της συμφωνίας είναι η τροφοδοσία τόσο της αμερικανικής όσο και της διεθνούς αγοράς με το εν λόγω καύσιμο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ρωσικές στρατιωτικές ενέργειες στην Ουκρανία συνεχίζονται, με τις επιθέσεις να προκαλούν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και σοβαρές υλικές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές. Η συμφωνία για το ντίζελ αποτελεί ένα ξεχωριστό πλαίσιο στην ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Reader