Το φιλόδοξο έργο Agua Negra: Η σήραγγα των 14 χιλιομέτρων που θα ενώσει Αργεντινή και Χιλή

Ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομής στην οροσειρά των Άνδεων επιχειρεί να επανεκκινήσει, με τη νέα σήραγγα Agua Negra να φιλοδοξεί να συνδέσει πιο σταθερά την Αργεντινή με τη Χιλή και, κατ' επέκταση, με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Το έργο αφορά την κατασκευή μιας μεγάλης οδικής σήραγγας μήκους περίπου 14 χιλιομέτρων, η οποία θα διασχίζει την οροσειρά.

Η σύνδεση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τις εμπορικές και τουριστικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, δημιουργώντας έναν σημαντικό εμπορικό άξονα. Η προσπάθεια για την υλοποίησή του έχει περάσει από διάφορες φάσεις καθυστερήσεων και αναστολών, ωστόσο επανέρχεται πλέον στο προσκήνιο.

Η σημασία του έργου και η γεωγραφική σύνδεση

Το έργο Agua Negra επικεντρώνεται στην κατασκευή μιας μεγάλης οδικής σήραγγας, η οποία θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 14 χιλιομέτρων. Ο κύριος στόχος είναι να διασχίσει την οροσειρά των Άνδεων, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση μεταξύ της επαρχίας του Σαν Χουάν στην Αργεντινή και της περιοχής Κοκίμπο στη Χιλή.

Αυτή η νέα διαδρομή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου σχεδιασμού που είναι γνωστός ως Κεντρικός Βιοκεάνιος Διάδρομος. Ο διάδρομος αυτός έχει ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση των μεταφορών και την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού Ωκεανού, προσφέροντας νέες δυνατότητες για την περιοχή.

Περιορισμοί της υφιστάμενης διαδρομής και η ανάγκη για τη σήραγγα

Το πέρασμα Agua Negra υπάρχει ήδη ως μια ορεινή διαδρομή, ωστόσο η λειτουργία και η χρήση του είναι περιορισμένη. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, κυρίως οι έντονες χιονοπτώσεις, έχουν ως αποτέλεσμα το πέρασμα να παραμένει κλειστό για ένα μεγάλο μέρος του έτους.

Αυτή η εποχική διακοπή της λειτουργίας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις μεταφορές και την επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η κατασκευή μιας μόνιμης σήραγγας θα μπορούσε να επιτρέψει την απρόσκοπτη και πιο σταθερή σύνδεση της Αργεντινής και της Χιλής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ξεπερνώντας τους περιορισμούς που θέτει ο καιρός.

Ιστορικό καθυστερήσεων και η επανεκκίνηση

Η προσπάθεια για την κατασκευή της σήραγγας Agua Negra έχει χαρακτηριστεί από αρκετές καθυστερήσεις και αναστολές στο παρελθόν. Το έργο είχε φτάσει σε ένα προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει διεθνή χρηματοδότηση από την Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB).

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Μαουρίσιο Μάκρι, οι επενδυτικές προτεραιότητες άλλαξαν και οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί μειώθηκαν, με αποτέλεσμα το έργο να σταματήσει. Τώρα, η προσπάθεια για την επανεκκίνησή του επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την υλοποίησή του.

Εμπορικές και τουριστικές προοπτικές

Η σημασία του έργου Agua Negra εκτείνεται πέρα από την απλή οδική σύνδεση δύο περιοχών. Η ολοκλήρωση της σήραγγας θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν εξαιρετικά σημαντικό εμπορικό άξονα, προσφέροντας στις επαρχίες της κεντρικής και βορειοδυτικής Αργεντινής ευκολότερη πρόσβαση προς τα λιμάνια της Χιλής.

Μέσω αυτών των λιμανιών, οι περιοχές αυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση στον Ειρηνικό Ωκεανό, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τις εμπορικές συναλλαγές με τις αγορές της Ασίας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά οι τουριστικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Αργεντινής και της Χιλής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Τρέχουσα κατάσταση των εργασιών

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρόξενου Μάριο Σκιαβόνε, οι εργασίες για το έργο έχουν ήδη επανεκκινήσει από την πλευρά της Χιλής. Ο ίδιος ανέφερε, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ότι «Στη χιλιανή πλευρά έχουν ήδη ξαναρχίσει οι εργασίες».

Για την πλευρά της Αργεντινής, ωστόσο, η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς τα έργα δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Ο πρόξενος Σκιαβόνε υποστήριξε ότι αυτό αναμένεται να γίνει σύντομα. Ο μηχανικός Φρανσίσκο Χαβιέρ Οβάγιε χαρακτήρισε το έργο κάτι περισσότερο από μια τεχνική πρόκληση, υποστηρίζοντας ότι η σήραγγα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημαντικός εμπορικός σύνδεσμος για ολόκληρο τον Νότιο Κώνο της Αμερικής. Αν ολοκληρωθεί, το Agua Negra θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες οδικές συνδέσεις μέσα από τις Άνδεις, μειώνοντας την εξάρτηση από ένα ορεινό πέρασμα που σήμερα επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta