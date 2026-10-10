Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια για το Νόμπελ Ειρήνης

Την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαρίθμησε όσα θεωρεί επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής του, υποστηρίζοντας ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους και βρίσκεται κοντά στη διευθέτηση ακόμη δύο συγκρούσεων. Η αντίδρασή του ήρθε μετά την ανακοίνωση, την Παρασκευή (9/10), ότι το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονέμεται στη Νοτιοαφρικανή νομικό και πρώην Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι.

Οι ισχυρισμοί για τους «οκτώ πολέμους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τους ισχυρισμούς του για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει στον τερματισμό διεθνών συγκρούσεων. Παρουσίασε τις διπλωματικές και στρατιωτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησής του ως επιτυχίες που, κατά την άποψή του, δικαιολογούσαν τη βράβευσή του.

«Τερμάτισα οκτώ πολέμους και βρίσκομαι κοντά στον τερματισμό ή τη διευθέτηση άλλων δύο», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας στον εαυτό του καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση μεγάλων διεθνών κρίσεων. Ο ισχυρισμός του αφορά σειρά συγκρούσεων και διπλωματικών αντιπαραθέσεων, για τις οποίες ο ίδιος θεωρεί ότι η παρέμβαση της Ουάσιγκτον υπήρξε αποφασιστική.

Ωστόσο, η παρουσίαση και των οκτώ περιπτώσεων ως πολέμων που έχουν οριστικά τερματιστεί δεν αποτελεί ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο γεγονός. Οι πηγές αναφέρουν ότι ορισμένες από τις συγκρούσεις που επικαλείται ο Τραμπ δεν έχουν επιλυθεί οριστικά, ενώ για άλλες αμφισβητείται κατά πόσο μπορούν να χαρακτηριστούν πόλεμοι.

Η απελευθέρωση ομήρων και οι δηλώσεις του

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων. Υποστήριξε ότι οι ενέργειές του συνέβαλαν στην απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνταν αιχμάλωτοι, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων 28, τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε καθοριστική συμβολή στην απελευθέρωση εκατοντάδων ακόμη ομήρων από διαφορετικές χώρες. Ενέταξε και αυτές τις περιπτώσεις στον απολογισμό της διεθνούς δράσης του, δηλώνοντας ότι κατάφερε να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους εκατοντάδες όμηροι από χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η περίπτωση της Βενεζουέλας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ και στη Βενεζουέλα. Παρουσίασε την αμερικανική επέμβαση και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο ως ακόμη μία σημαντική επιτυχία της κυβέρνησής του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον πρώην ηγέτη της χώρας «βίαιο δικτάτορα». Υποστήριξε ότι επικράτησε σε πόλεμο και απομάκρυνε από την εξουσία τον άνθρωπο που κυβερνούσε τη Βενεζουέλα με τόση σκληρότητα.

Αναφορές στο Ιράν και η συνολική αντίδραση

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο Ιράν. Το χαρακτήρισε «υπ’ αριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι εμπόδισε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφώνησε «ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ! Ωστόσο, παρά όλα αυτά, ούτε εγώ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λάβαμε το Νόμπελ Ειρήνης. ΟΥΑΟΥ!».

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis