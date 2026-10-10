Σκεπτικισμός για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ, αντιδρά η Ουκρανία

Μια συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία προβλέπει την επιστροφή ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο ως μέτρο για την ταχεία μείωση των τιμών των καυσίμων. Ωστόσο, οι αναλυτές της ενεργειακής αγοράς εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες τόσο για το μέγεθος της παρέμβασης όσο και για την ικανότητα της Ρωσίας να παραδώσει τις ανακοινωθείσες ποσότητες. Στο Κίεβο, η συμφωνία αντιμετωπίζεται ως μια απόφαση που προσφέρει οικονομικό όφελος στη Ρωσία, την ώρα που συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το ρωσικό ντίζελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, αναμένονται άλλοι 500.000 τόνοι να ακολουθήσουν τον Νοέμβριο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο και για πρόσθετες ποσότητες στη συνέχεια, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων.

Οι πρώτες δύο παρτίδες ντίζελ αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου έξι εκατομμύρια βαρέλια. Ο αριθμός αυτός, αν και ακούγεται μεγάλος, καλύπτει μόλις μιάμιση ημέρα κατανάλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας, τα οποία επικαλείται το CNN.

Οι αμφιβολίες των αναλυτών της αγοράς

Οι αναλυτές της ενεργειακής αγοράς εμφανίζονται πολύ λιγότερο ενθουσιώδεις από την εικόνα που επιχείρησε να παρουσιάσει ο Λευκός Οίκος. Η βασική τους ένσταση εστιάζεται στο ότι οι ποσότητες που ανακοινώθηκαν, ακόμη κι αν τηρηθούν από τη Ρωσία, ενδέχεται να αποδειχθούν πολύ μικρές για να προκαλέσουν ουσιαστική και διαρκή αποκλιμάκωση των τιμών.

Η αμφιβολία των ειδικών δεν περιορίζεται μόνο στην πιθανή επίδραση της συμφωνίας στις τιμές των καυσίμων. Αφορά επίσης και το κατά πόσο η Μόσχα είναι πράγματι σε θέση να διαθέσει τις συγκεκριμένες ποσότητες ντίζελ που υποσχέθηκε.

Το μέγεθος της παρέμβασης και η πραγματική της επίδραση

Ο Νταν Πίκερινγκ, ιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων της Pickering Energy Partners, εκτίμησε ότι η ανακοίνωση αφορά ενδεχομένως αύξηση της προσφοράς κατά 5% έως 6% μέχρι το τέλος του έτους. Ο ίδιος ανέφερε στο CNN ότι η κίνηση αυτή είναι «χρήσιμη, αλλά δεν αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα για την παγκόσμια αγορά ντίζελ».

Ο Πίκερινγκ στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι ποσότητες από τον Τραμπ. Παρατήρησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να μιλήσει για τόνους αντί για βαρέλια, καθώς ο αριθμός των τόνων ακούγεται μεγαλύτερος στο ευρύ κοινό. Κατά την εκτίμησή του, πρόκειται περισσότερο για μια πολιτική κίνηση παρά για μια εξέλιξη ικανή να ανατρέψει τις συνθήκες στην αγορά.

Πολιτικά κίνητρα και η αντίδραση του Κιέβου

Ενώ στην Ουάσιγκτον η συμφωνία προβάλλεται ως απάντηση στο αυξημένο κόστος ενέργειας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, στο Κίεβο αντιμετωπίζεται με έντονη δυσαρέσκεια. Η Ουκρανία θεωρεί την απόφαση αυτή ως μια ενέργεια που προσφέρει οικονομικό όφελος στη Ρωσία, την ώρα που η τελευταία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το CNN καταγράφει μια εικόνα αρκετά διαφορετική από εκείνη που επιχείρησε να παρουσιάσει ο Λευκός Οίκος, υπογραμμίζοντας τις αντιφάσεις και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες σχετικά με τη σημασία και τις επιπτώσεις της συμφωνίας αυτής.

Με πληροφορίες από: Topontiki