Ντόναλντ Τραμπ για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα της Wall Street Journal που αφορούν την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου έξω από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των αναφορών.

Δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Μόλις το άκουσα. Κρίμα. Εννοώ, δεν ξέρω, είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική». Η τοποθέτηση αυτή έγινε με αφορμή τις αναφορές της αμερικανικής εφημερίδας που έφεραν στο φως διάφορα ζητήματα σχετικά με τη δράση της πρέσβειρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η γνώση του για τα γεγονότα είναι περιορισμένη, αλλά εξέφρασε μια θετική προσωπική άποψη για την ευγένεια της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός νέου κύκλου δημοσιευμάτων που αμφισβητούνται από την πλευρά της πρέσβειρας.

Δημοσιεύματα της Wall Street Journal για οικονομικά αιτήματα

Ένα από τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, υποστήριξε ότι η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ζήτησε 100.000 δολάρια από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή των εκστρατειών του Τραμπ. Το ποσό αυτό φέρεται να ζητήθηκε με σκοπό τη μείωση του υπολοίπου της πιστωτικής της κάρτας, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της στην Ελλάδα.

Η αμερικανική εφημερίδα δημοσίευσε μηνύματα που φέρεται να έχει στείλει η Γκίλφοϊλ στον Ντίτερς, ζητώντας του χρήματα. Το δημοσίευμα περιγράφει μια σχέση συναλλαγής, υποστηρίζοντας ότι ο Ντίτερς την είχε πληρώσει στο παρελθόν για να κάνει λόμπινγκ εκ μέρους του σε μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο δικηγόρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η ίδια αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων. Ανέφερε επίσης ότι, πριν από τον διορισμό της, αμειβόταν για ομιλίες σε εκδηλώσεις και ότι το επίμαχο ποσό τής οφειλόταν, ισχυρισμός που ο Ντίτερς αρνείται.

Φερόμενες δηλώσεις για πολιτικές παρεμβάσεις

Είχε προηγηθεί ένα άλλο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, το οποίο περιελάμβανε μια στιχομυθία που, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έλαβε χώρα τον Μάρτιο. Η πρέσβειρα φέρεται να αναφέρθηκε στην κυβέρνηση του Ρουμάνου πρωθυπουργού Ιλιε Μπολοζάν, η οποία τότε δεχόταν πιέσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε δείπνο με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ».

Η κυβέρνηση Μπολοζάν έπεσε με πρόταση μομφής τον Μάιο, γεγονός που προσδίδει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στη φερόμενη δήλωση. Αυτή η αναφορά της πρέσβειρας, όπως παρουσιάστηκε, προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με τις διπλωματικές σχέσεις.

Η αντίδραση του Έλληνα υπουργού και η στήριξη του Μάρκο Ρούμπιο

Το σχόλιο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως αυτό δημοσιεύτηκε, προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ο Έλληνας υπουργός απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τη δημοκρατικά εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, μετά το δημοσίευμα της WSJ, ο υπουργός τόνισε ότι «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό».

Ο Σταύρος Παπασταύρου συμπλήρωσε επίσης ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε «ιστορικά υψηλό επίπεδο». Παράλληλα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξακολουθεί να απολαμβάνει τη δημόσια στήριξη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ η ίδια αμφισβητεί την αξιοπιστία των νέων δημοσιευμάτων που την αφορούν.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit