Ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια: Τουλάχιστον επτά νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί, έπειτα από ρωσική επίθεση που σημειώθηκε στη Ζαπορίζια, πόλη που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και τρία παιδιά, όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές. Η επίθεση προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό δέκα ατόμων, ενώ οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό και την απεγκλώβιση πιθανών θυμάτων κάτω από τα ερείπια των πληγέντων κτιρίων.

Οι απώλειες από την επίθεση

Η ρωσική επίθεση, η οποία έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων. Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια ανακοίνωσε τον θλιβερό απολογισμό. Σύμφωνα με τον Μιχαΐλο Σεμίκιν, ανάμεσα στα θύματα αυτής της τραγωδίας συγκαταλέγονται και τρία παιδιά. Ο αριθμός των νεκρών αποτελεί βαρύ πλήγμα για την τοπική κοινωνία, καθώς η πόλη βιώνει τις συνέπειες των πληγμάτων.

Ο ίδιος περιφερειακός κυβερνήτης πρόσθεσε ότι πέρα από τους επτά νεκρούς, η επίθεση προκάλεσε και τον τραυματισμό δέκα επιπλέον ατόμων. Οι τραυματίες δέχονται την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι πληγείσες περιοχές της Ζαπορίζια έχουν μετατραπεί σε πεδίο ερευνών και διασωστικών επιχειρήσεων.

Η φύση των πληγμάτων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την ουκρανική αστυνομία, η Ρωσία στοχοθέτησε κατοικημένες περιοχές της πόλης της Ζαπορίζια. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πέντε κατευθυνόμενων βομβών, οι οποίες ρίχθηκαν από αεροσκάφη. Αυτή η μέθοδος επίθεσης είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν ταυτοχρόνως διάφορες τοποθεσίες εντός της πόλης.

Οι κατευθυνόμενες βόμβες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, με αποτέλεσμα την κατάρρευση τμημάτων τους και τον εγκλωβισμό ανθρώπων. Η στοχοποίηση κατοικημένων περιοχών υπογραμμίζει την ένταση των εχθροπραξιών στην περιοχή της νότιας Ουκρανίας, με άμεσες συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό.

Οι προσπάθειες των διασωστών

Αμέσως μετά την επίθεση, ομάδες διασωστών ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τους στα σημεία που επλήγησαν. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αναζήτηση και τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια των κτιρίων. Το έργο των διασωστών είναι δύσκολο, καθώς απαιτεί προσοχή και εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ασφαλή ανάσυρση των θυμάτων.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, με την ελπίδα να βρεθούν επιζώντες. Η παρουσία των διασωστών στις πληγείσες περιοχές είναι καθοριστική για την παροχή βοήθειας και την υποστήριξη των πληγέντων κατοίκων της Ζαπορίζια. Η κινητοποίηση των αρχών είναι πλήρης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ρωσικών πληγμάτων.

Οι δηλώσεις των ουκρανικών αρχών

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια ήταν αυτός που ανακοίνωσε αρχικά τον θλιβερό απολογισμό των νεκρών από τη ρωσική επίθεση. Σύμφωνα με τον Μιχαΐλο Σεμίκιν, μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τρία παιδιά. Ο περιφερειακός κυβερνήτης παρείχε επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών, που ανέρχονται σε δέκα άτομα. Οι δηλώσεις του περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη μετά τα πλήγματα.

Η ουκρανική αστυνομία, από την πλευρά της, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της επίθεσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Ρωσία χρησιμοποίησε πέντε κατευθυνόμενες βόμβες από αεροσκάφη, στοχεύοντας συγκεκριμένα κατοικημένες περιοχές της Ζαπορίζια. Αυτές οι ανακοινώσεις των αρχών σκιαγραφούν το μέγεθος της καταστροφής και τις συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής.

Με πληροφορίες από: News.gr