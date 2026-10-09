Έκρηξη σε διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους: Δύο εργαζόμενοι τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου του 2026, στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σοβαρή, έχοντας διασωληνωθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου μεταφέρθηκαν αρχικά.

Το χρονικό της έκρηξης και οι πρώτες πληροφορίες

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 11 το πρωί, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης που διεξαγόταν στο διυλιστήριο της Motor Oil. Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος των τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε ενώ οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν εργασίες σε μία δεξαμενή, η οποία περιείχε υδρογόνο. Αυτό το γεγονός οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό των δύο εργαζομένων που βρίσκονταν στο σημείο.

Η άμεση αντίδραση και η κατάσταση των τραυματιών

Αμέσως μετά την έκρηξη, ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, όπως ανακοίνωσε η Motor Oil. Οι δύο τραυματίες, ηλικίας 43 και 50 ετών, έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το προσωπικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες ασφαλείας.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν χωρίς καθυστέρηση με ασθενοφόρο της Motor Oil στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Εκεί, η κατάστασή τους κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να διασωληνωθούν. Πηγές της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής τους και την ανάγκη για εντατική φροντίδα.

Η ανακοίνωση της Motor Oil για το περιστατικό

Η εταιρεία Motor Oil εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, παρέχοντας λεπτομέρειες για το συμβάν και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά».

Επιπλέον, η Motor Oil ανέφερε πως «οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

Η περαιτέρω ιατρική φροντίδα

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, οι δύο εργαζόμενοι αναμένεται να μεταφερθούν από το νοσοκομείο της Κορίνθου σε νοσοκομείο της Αττικής. Αυτή η μεταφορά κρίνεται απαραίτητη για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της κατάστασής τους.

Η εταιρεία έχει τονίσει ότι οι τραυματίες λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, υπογραμμίζοντας τη μέριμνα για την υγεία και την αποκατάστασή τους μετά το ατυχές περιστατικό στις εγκαταστάσεις των Αγίων Θεοδώρων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader