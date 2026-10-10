Η βραζιλιάνικη αστυνομία έσωσε 13 παιδιά από ομηρία σε νηπιαγωγείο, νεκρός ο απαγωγέας

Δεκατρία μικρά παιδιά, ηλικίας τεσσάρων έως πέντε ετών, διασώθηκαν από τη βραζιλιάνικη αστυνομία έπειτα από πολύωρη ομηρία σε νηπιαγωγείο της πόλης Κουριτσίμπα, στη νότια Βραζιλία. Ο απαγωγέας, ο οποίος απειλούσε να βάλει φωτιά στο κτίριο, εξουδετερώθηκε από τις αρχές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η επιχείρηση διάσωσης των παιδιών

Ο συνταγματάρχης Αλεσάντρ Λόπες Τζίας, επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της χωροφυλακής στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσε τη διάσωση των παιτιών. «Καταφέραμε να εξουδετερώσουμε το πρόσωπο αυτό και να σώσουμε τα 13 παιδιά, τα οποία παραδόθηκαν στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών (...) για να τους προσφερθούν φροντίδες», συνόψισε ο συνταγματάρχης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό, τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τραυματίστηκε από τον δράστη. Η επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων κρίθηκε αναγκαία όταν διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση των παιδιών επιδεινωνόταν και ο απαγωγέας άρχισε να τα κακοποιεί σωματικά.

Η δράση του απαγωγέα στο νηπιαγωγείο

Ο δράστης έφθασε στο νηπιαγωγείο με ποδήλατο και πήδηξε τον φράχτη του δημοτικού ιδρύματος. Στη συνέχεια, κλείστηκε μαζί με τα παιδιά σε μία αίθουσα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αίθουσα, περιέχυσε εύφλεκτο υγρό και κρατούσε έναν αναπτήρα στο χέρι, απειλώντας να βάλει φωτιά στο κτίριο.

Εκτός από τον αναπτήρα, ο άνδρας είχε μαζί του και ένα μαχαίρι. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι έφερε και πυροβόλο όπλο, ωστόσο αργότερα αποκαλύφθηκε πως αυτή η πληροφορία ήταν αναληθής. Καθ' όλη τη διάρκεια της ομηρίας, ο δράστης κρατούσε τα παιδιά συγκεντρωμένα γύρω του, με ένα από αυτά να βρίσκεται στα γόνατά του.

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων

Οι διαπραγματεύσεις με τον απαγωγέα διήρυσαν «περίπου δυόμισι, τρεις ώρες», όπως περιέγραψε ο συνταγματάρχης Λόπες Τζίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, τα παιδιά άρχισαν προοδευτικά να δείχνουν σημάδια ανησυχίας και στρες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας άρχισε να χτυπάει τα παιδιά.

«Όταν διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά ήταν ολοένα περισσότερο στρεσαρισμένα κι ότι ο δράστης είχε αρχίσει να τα κακοποιεί σωματικά, επιλέξαμε τακτική επέμβαση για να αποφευχθούν τα χειρότερα», ανέφερε ο αξιωματικός της χωροφυλακής, εξηγώντας την απόφαση για την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων.

Το ιστορικό του δράστη και η επέμβαση

Μετά την εξουδετέρωση του απαγωγέα, αποκαλύφθηκε πως επρόκειτο για άτομο με ιστορικό σχιζοφρένειας. Η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων οδήγησε στον θάνατο του δράστη, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των παιδιών.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από βραζιλιάνικα τηλεοπτικά δίκτυα έδειξε εκπαιδευτικούς και μέλη της διεύθυνσης του νηπιαγωγείου να απομακρύνουν τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονταν στη σχολική δομή. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης ακούστηκαν πυροβολισμοί και ισχυρές εκπυρσοκροτήσεις, παρόμοιες με αυτές χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Με πληροφορίες από: News.gr