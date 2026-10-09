Έκρηξη σε διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους: Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, περίπου στις 11:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της Motor Oil, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Από το συμβάν τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς έχουν διασωληνωθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εργατικό ατύχημα που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο βιομηχανικό συγκρότημα.

Οι συνθήκες του ατυχήματος

Το ατύχημα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης, η οποία είναι γνωστή και ως «shut down», στο διυλιστήριο της εταιρείας. Οι δύο τραυματίες, ηλικίας 43 και 50 ετών, απασχολούνταν σε εξωτερικό εργολαβικό συνεργείο. Οι εργασίες που εκτελούσαν αφορούσαν εναλλάκτες θερμότητας στη μονάδα U-607 των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη εκτιμάται ότι προκλήθηκε από την παρουσία αερίων. Το συμβάν καταγράφτηκε σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, ενώ αμέσως μετά την έκρηξη, το υπόλοιπο προσωπικό απομακρύνθηκε από τις εγκαταστάσεις, τηρώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι δύο άνδρες, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Αμέσως μετά την εισαγωγή τους, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή τους, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες στον χώρο του διυλιστηρίου, πριν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.

Η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil

Η εταιρεία Motor Oil εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας το σοβαρό εργατικό ατύχημα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά».

Επίσης, η εταιρεία τονίζει ότι «οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

Καταγγελίες από εργαζόμενους

Το συμβάν συνοδεύεται από σοβαρές καταγγελίες που προέρχονται από την πλευρά των εργαζομένων, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης αμέσως μετά την έκρηξη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρότι οι εργάτες εκκένωσαν αρχικά τον χώρο, περίπου είκοσι λεπτά αργότερα έλαβαν εντολή να επιστρέψουν στα πόστα τους και να συνεχίσουν κανονικά τις εργασίες τους.

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η εντολή δόθηκε «σαν να μην είχε μεσολαβήσει το επικίνδυνο συμβάν». Επιπλέον, εκπρόσωποι των εργαζομένων σημειώνουν ότι ανάλογα περιστατικά, μικρότερης έκτασης, είχαν καταγραφεί στους χώρους του διυλιστηρίου και τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta