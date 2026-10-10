Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά, προκαλώντας πανικό στην πρωτεύουσα της χώρας και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και δρόμους. Σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η σεισμική δόνηση συνοδεύτηκε από δεκάδες μετασεισμούς.

Ο απολογισμός των ζημιών και των τραυματιών

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων και δρόμων, κυρίως στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος του Παναμά δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μεγάλη καταστροφή», με δρόμους να έχουν καταρρεύσει εντελώς στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Δημοσιογράφοι είδαν κτίρια που είχαν καταρρεύσει και έναν καθεδρικό ναό που έχει υποστεί ζημιές στην Πενονομέ, μια πόλη στην επαρχία Κοκλέ, καθώς και στο ψαροχώρι της Σάντα Καταλίνα, στην επαρχία Βεράγουας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, οι ζημιές επεκτείνονται σε σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, διοικητικά κτίρια, γέφυρες και δρόμους. Ο επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης, Ρενέ Γκαρσία, επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε τουλάχιστον 27.

Το επίκεντρο και η ένταση της δόνησης

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:56 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί σε 20:56 ώρα Ελλάδος. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τη μικρή πόλη Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS). Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή όχι μόνο στην πρωτεύουσα του Παναμά, όπου κτίρια σείστηκαν και οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, αλλά και στη γειτονική Κόστα Ρίκα, καθώς και σε απόσταση άνω των 100 μιλίων από το επίκεντρο.

Η αγωνία των κατοίκων και οι μαρτυρίες

Οι στιγμές που βίωσαν οι κάτοικοι ήταν ιδιαίτερα τρομακτικές. Η 38χρονη Χουάνα Αλβέο, ταμίας σε κατάστημα στην Πενονομέ, μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο και βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, δήλωσε: «Ήταν τρομερό, δεν το είχαμε ξαναζήσει ποτέ. Η κόρη μου αποκλείστηκε στο σχολείο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά».

Ο Λουίς Ποβέδα, εργαζόμενος σε εργοστάσιο στο Σαντιάγο ντε Βεράγουας, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, δήλωσε: «Έχω πάθει σοκ και δεν έχω μπορέσει να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου». Ο Αριέλ Απολάγιο, ένας 46χρονος εκπαιδευτικός, περιέγραψε την εμπειρία ως «τρέλα», προσθέτοντας: «Πιστεύαμε ότι ήταν μικρός, αλλά μετά τον αισθανθήκαμε πιο δυνατά και ακόμη πιο δυνατά. Κουνιόντουσαν τα αυτοκίνητα». Ο Αρνούλφο Σάντος, άλλος εργαζόμενος στην ίδια πόλη, ανέφερε: «Βγήκαμε όλοι τρέχοντας από το κτίριο, κουνιόντουσαν τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος».

Στην επαρχία Ερέρα, όπου σημειώθηκε ο σεισμός, ο 60χρονος Ροσέντο Ντομίνγκες δήλωσε ότι «τον αισθανθήκαμε πολύ έντονα. Έπεσαν πράγματα στην κουζίνα, αλλά είμαστε καλά, αν και είμαστε πολύ φοβισμένοι. Όλοι βρίσκονται έξω». Μετά την ισχυρή δόνηση, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας του Παναμά συγκεντρώθηκαν σε εξωτερικούς χώρους, περιμένοντας ενημέρωση.

Μετασεισμική δραστηριότητα και αποκλεισμένες περιοχές

Μετά τον κύριο σεισμό, σημειώθηκαν πάνω από εκατό μετασεισμοί, ενώ σεισμολόγοι του Πανεπιστημίου του Παναμά κατέγραψαν περισσότερους από 45 μετασεισμούς, αν και πολλοί ήταν πολύ ασθενείς για να γίνουν αισθητοί. Μεταξύ αυτών, αρκετοί ήταν μεγέθους 5,8, 5,5 και 5,2 Ρίχτερ, συνεχίζοντας να ταράζουν τον Παναμά και να προκαλούν φόβο στους κατοίκους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό ήταν το Τονοσί, μια πόλη 9.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 360 χιλιομέτρων από την πόλη του Παναμά. Ο υπουργός Υγείας, Φερνάντο Μπόιντ, δήλωσε ότι η τοποθεσία αυτή έχει αποκοπεί από τον κόσμο μέσω του οδικού δικτύου, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και την παροχή βοήθειας.

Ενημέρωση για τους Έλληνες

Ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στη χώρα. Τόνισε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία μαζί τους. Ο Δημήτρης Κοσμάς, Έλληνας που ζει και εργάζεται στην πρωτεύουσα του Παναμά, περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Topontiki